Marché de Noël de Metz : cinq nouveautés pour combler petits et grands

Avec près de 140 chalets répartis sur cinq places historiques, le marché de Noël de Metz est l'un des rendez-vous incontournables des fêtes de fin d'année en Moselle. Pour cette édition 2026, la Ville et ses partenaires ont prévu plusieurs nouveautés destinées à renouveler l'expérience des visiteurs, au-delà des rendez-vous reconduits chaque année.

Une nouvelle grande roue face à la cathédrale

La place d'Armes accueillera une nouvelle grande roue d’une cinquantaine de mètres de hauteur, «contre 41 mètres précédemment», a souligné le maire de Metz, François Grosdidier. «Les nacelles seront également fermées et chauffées afin de profiter au mieux du panorama spectaculaire et de la Cathédrale Saint-Étienne». Six chalets supplémentaires réservés aux restaurateurs messins prendront également place le long de la façade de l’Hôtel de Ville.

Un chemin de glace place de la République

Autre nouveauté à destination des familles : un chemin de glace entre la place de la République et l'Esplanade, en remplacement de la patinoire. «L’Esplanade sera d’ailleurs beaucoup plus densifiée cette année, afin de créer un véritable lien avec le Sentier des Lanternes tout proche. C’est ici que sera installé par exemple le grand sapin», précise le maire.

Les fontaines dansantes version hivernale

Le lac aux Cygnes accueillera pour la première fois une déclinaison hivernale des fontaines dansantes. Du 20 novembre 2026 au 3 janvier 2027, des spectacles enchanteurs seront proposés quotidiennement, de 17 h à 21 h, avec une représentation toutes les trente minutes.

Un marché des artisans d'art de Noël place des Charrons

Du 20 novembre au 13 décembre, la place des Charrons accueillera pour la première fois un marché des artisans d'art de Noël en partenariat avec l’association des commerçants d’Outre-Seille. Consacré aux savoir-faire artisanaux et aux créations originales, il sera ouvert les vendredis et samedis de 11 h à 22 h et les dimanches de 11 h à 21 h jusqu’au 13 décembre.

«C'est ici que sera dévoilée, le samedi 21 novembre après-midi, lors de l’inauguration officielle, une boule de Noël exclusive à l’effigie de Metz». Imaginée par Caroline Moal, souffleuse de verre installée rue Mazelle depuis janvier 2026, cette pièce, produite à 150 exemplaires seulement, sera proposée à la vente lors de ce rendez-vous inédit.

Le marché fermier des producteurs, quant à lui, se tiendra le samedi 19 décembre, de 10 h à 17 h, sur cette même place, en présence d’agriculteurs et de producteurs locaux.

Le Sentier des Lanternes fête ses 15 ans

Enfin, le Sentier des Lanternes célébrera son quinzième anniversaire. Pour marquer cette étape, le parcours au square Boufflers accueillera un gâteau d'anniversaire en métal, réalisé par de jeunes apprentis de l'UIMM. Quinze bougies seront également disséminées le long du parcours. Elles permettront aux visiteurs de découvrir des anecdotes sur l'histoire du Sentier et de participer à un tirage au sort pour gagner des cadeaux.