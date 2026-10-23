Pulpe : entre l’Asie, la Mer du Nord et le bouchon lyonnais

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La jeune cheffe Clémence Taillandier et son sommelier de conjoint sont à la tête depuis 2024 de ce «bistrot à vin» (tel qu’ils se plaisent à l’estampiller) niché au cœur du Vieux-Lille. Simplicité et talent sont au menu.
Philippe Platel et Clémence Taillandier, Prix Gault & Millau 2027 Grand de demain pour Pulpe, rue Saint-André dans le Vieux-Lille. © Lena Heleta
Carpaccio de Saint-Jacques, Radis Red Meat, Ponzu au Shiso & oeufs de truite par Clémence Taillandier. © Lena Heleta
© Lena Heleta
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