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Pulpe : entre l’Asie, la Mer du Nord et le bouchon lyonnais

La jeune cheffe Clémence Taillandier et son sommelier de conjoint sont à la tête depuis 2024 de ce «bistrot à vin» (tel qu’ils se plaisent à l’estampiller) niché au cœur du Vieux-Lille. Simplicité et talent sont au menu.

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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Une ambiance cocoon (28 couverts rue Saint-André dans le Vieux-Lille) et une cuisine navigant depuis 2024, au gré des saisons, entre le bouchon lyonnais, la culture nippone et la Mer du Nord... Pulpe - qui se qualifie humblement de «bistrot à vin» -, est une adresse au moins aussi délicieuse que sa jeune cheffe, Clémence Taillandier. La Beaujolaise, accompagnée de son non moins talentueux associé et conjoint, le sommelier Philippe Platel (ils sont tous les deux passés par les établissements parisiens les plus prestigieux, puis, à Marcq-en-Baroeul, par le Rozó de Diego Delbec (voir encadré),.

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