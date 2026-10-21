«Au fil des années, une conviction s’est imposée et s’est renforcée : chacun a besoin de trouver un endroit où respirer, un endroit où ralentir, un endroit où créer, un endroit où se réinventer, un endroit pour se reconnecter à l’ essentiel, à soi, à la nature», confie Charlotte Malbaut-Colombel.

Une parenthèse pour prendre soin de soi

Cette neuropsychologue et psychothérapeute de 38 ans, spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale, va lancer au printemps la Ronde des Capucines, lieu floral et thérapeutique, qui sera est située au centre de sa commune de Franvillers : «Mon objectif est de développer un lieu où se marient la culture de fleurs et l’accompagnement psychologique. Un lieu vivant et respectueux, accueillant et accessible où chacun pourra trouver sa place et se sentir bien. Une parenthèse où on pourra prendre soin de soi, créer des liens», poursuit-elle.

Le pouvoir des fleurs, elle le connait sans doute mieux que personne : «Touchée par un cancer du sein à 35 ans, j’ai vécu la maladie, les traitements et les rendez-vous médicaux qui s’enchaînent, se dévoile t-elle. Je me suis rendue compte que le soin, enfermée entre quatre murs blancs aseptisés n'était pas toujours assez. Être dehors, entourée de verdure, mettre les mains dans la terre, planter, ressentir... tout cela m’a aidée dans ce combat. Les fleurs ont alors commencé à prendre une place particulière dans ma vie».

Mise à disposition d’un terrain de 2000 m²

Charlotte Malbaut-Colombel s’est alors formée à la création d’ une ferme florale au Centre National de Promotion Horticole La Piverdière (UCARE du brevet d’agriculture) près de Rennes. Sa commune de Franvillers lui a mis à disposition un terrain de 2000 m². Dans cet espace, elle entend unir culture de fleurs (narcisses, lilas dalhias, tournesols, marguerites d’automne…) et accompagnement psychologique des personnes (troubles anxieux, dépression, personnes âgées… Un bungalow sera installé sur place pour les recevoir. Une terrasse sera aussi aménagée. Elle recherche des partenaires notamment pour les aménagements, le matériel, les outils, les matières premières… L’inauguration va se se dérouler au printemps.

Toutefois, elle a tenu à organiser le 24 octobre, dans le cadre d'Octobre rose, une opération de plantation de bulbes de tulipes roses (trois euros minimum au profit de l'association action contre le cancer 80). Les fleurs seront offertes aux femmes en chimiothérapie au printemps. Durant cette matinée, un temps sera également consacré à la présentation du projet, sa philosophie, ses enjeux et objectifs sans oublier des jeux nature pour les enfants. Le rendez-vous est fixé à partir de 10h45 entre le 86 et le 88 rue du Bourgville.