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Salon des vins des vignerons indépendants : les Hauts-de-France, nouvelle région viticole

Du 13 au 16 novembre, le Salon des vins des vignerons indépendants investit Lille Grand Palais pour sa 30ème édition. Parmi les nouveautés, un espace dédié aux vins des Hauts de-France, une filière jeune qui entend affirmer son identité et séduire de nouveaux consommateurs.


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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Ils sont encore méconnus du grand public, mais entendent bien faire parler d’eux ! Les vignerons des Hauts-de-France auront pour la première fois un espace dédié pendant toute la durée de l’événement, une vitrine importante pour une filière en pleine construction qui représente plus de 150 hectares en région.</p><h2>Fédérer la filière régionale</h2><p>À sa tête, Antoine Bouin, président de la Fédération des vignerons indépendants des Hauts-de-France, créée en septembre 2024. Agriculteur et vigneron à Saint-Omer, il a planté ses premières vignes en 2021 à la faveur de l’ouverture des possibi.

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