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Du 13 au 16 novembre, le Salon des vins des vignerons indépendants investit Lille Grand Palais pour sa 30ème édition. Parmi les nouveautés, un espace dédié aux vins des Hauts de-France, une filière jeune qui entend affirmer son identité et séduire de nouveaux consommateurs.
Rendez-vous à Lille-Grand-Palais pour une 30ème édition. ©D.R.
Antoine Bouin, président de la Fédération des vignerons indépendants des Hauts-de-France. ©D. R.
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