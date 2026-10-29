La Région BFC fait découvrir ses richesses à la Foire de Dijon

La Bourgogne-Franche-Comté se découvrira sous un angle ludique lors de la prochaine Foire internationale et gastronomique de Dijon, prévue du 31 octobre au 11 novembre. Au Parc des Expositions et Congrès, la Région proposera aux visiteurs un programme d’activités consacré aux richesses gastronomiques, touristiques et patrimoniales du territoire.





Des animations pour éveiller les papilles

Lors de cette rencontre, un chef cuisinier préparera quatre recettes à déguster, inspirées de quatre itinéraires en Bourgogne-Franche-Comté. Les visiteurs pourront également utiliser une borne interactive proposant des balades virtuelles, des quiz et des jeux de mémoire pour explorer les histoires, les producteurs et les spécialités associés à ces parcours.

Autre activité proposée : deux vélos-blenders qui permettront de préparer une soupe en pédalant. Pour participer à ces défis, les visiteurs devront répondre correctement à des questions sur la région et ses produits. La soupe pourra ensuite être agrémentée de crème de Bresse, du fromage du jour ou de morceaux de saucisse de Morteau ou de Montbéliard.

Le programme comprendra aussi un photobooth aux couleurs de la Bourgogne-Franche-Comté, une roue consacrée aux produits régionaux, des dégustations à l’aveugle et des jeux de reconnaissance des saveurs. Les visiteurs pourront également découvrir des accords entre différents produits du terroir.





Des transports pour rejoindre la foire

La Région recommande également les transports Mobigo pour se rendre à l’événement. Les lignes régulières de Car Mobigo 124, entre Dijon et Châtillon-sur-Seine, et 125, entre Châtillon-sur-Seine et Marcilly-sur-Tille, desservent la foire. Le trajet coûte 2 euros, tandis qu’un carnet de dix tickets est proposé à 18 euros.

Les visiteurs peuvent aussi rejoindre Dijon en train Mobigo, puis prendre le tramway T1 depuis la gare jusqu’au Parc des Expositions.



