Il est devenu incontournable à l'heure où de nombreuses villes ont été contraintes d'arrêtés leurs festivals dédiés à la bière (Lyon, Liège, Bruxelles... faute à un déclin de la bière artisanale et de fermetures de brasseries) : Bière à Lille 2026, organisé par L'Echappée Bière, rempile pour une 9ème édition, du 2 au 8 novembre. Près de 50 événements dans une trentaine de lieux (bars, restaurants, cavistes...) sont proposés durant cette semaine avant un week-end de clôture où l'on pourra déguster des bières régionales évidemment mais aussi canadiennes, letonniennes, ukrainiennes ou encore... coréennes avec la présence exceptionnelle de Séoul Brewery qui fera le déplacement depuis la Corée du Sud.

Repas en accords mets&bières, TTO (Tap Takeover où utilisation des becs de tirage d'un bar pour une même brasserie), circuits touristiques, soirées quiz, rallye vélo... Il y aura de quoi faire durant la première semaine de novembre, que l'on soit amateur de bière ou non.

70 brasseries sur un week-end

Comme l'an passé, un «Grand Final» aura lieu à la Gare Saint-Sauveur de Lille avec près de 10 000 personnes attendues. Au programme, des food-trucks, des DJ Sets, des jeux pour enfants, des shows culinaires et 70 brasseries présentes. L'Ukraine sera mise à l'honneur, après l'Espagne l'an dernier et la Belgique en 2024. Côté exclusivités, on retrouvera aussi l'une des références européennes des bières de fermentation spontanée, les italiens de Ca' Del Brado, ainsi que les Anglais de Track, Beak ou Cloudwater – pour la première fois en France ! – ou encore les références canadiennes Noctem et Messorem. Au total, 14 nationalités viendront régaler les palais avec plus de 600 bières durant deux jours.

Une bière collaborative unique pour le BAL

C'est d'ailleurs entre les canadiens de Messorem et la brasserie bourguignonne Popinh que l'on doit la bière collaborative du festival : une Hazy Pale Ale «très aromatique et houblonnée», dont le lancement national est prévu le 29 octobre, dans une sélection de 18 établissements en France, dont le Hopi à Lille (rue de l'Hôpital Militaire). Les brasseries locales seront aussi de la partie, avec une attention particulière des organisateurs à en faire découvrir de nouvelles chaque année : Brewbaix, Motte Cordonnier, Fives Cail, Le Singe Savant, Les Tours du Malt... Devenu l'un des plus importants festivals de bière de France, le BAL va vibrer au rythme de la culture brassicole en Hauts-de-France et bien au-delà.