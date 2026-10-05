A découvrir
Hauts-de-France Hauts-de-France
En bref

Hauts-de-France : le restaurant Rozó remporte Gault & Millau 2027

Le très prestigieux guide Gault & Millau Hauts-de-France cru 2027 est dans les bacs ! Il a distingué, ce lundi 5 octobre à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Lille, 11 établissements. Palmarès. 

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 5 octobre 2026 - Mis à jour le 5 octobre 2026

Le très prestigieux guide Gault & Millau Hauts-de-France 2027 a distingué, ce lundi 5 octobre à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Lille, 11 établissements. Voici les heureux élus, en salle comme en cuisine : 

  • ROZO (Marcq-en-Baroeul). Diego Delbec (quatre toques), du restaurant Rozó, décroche le Gault&Millau d’Or. Voir notre portrait en vidéo
  • PULPE (Lille). Clémence Taillandier, de Pulpe, remporte le prix «Grand de Demain»
  • RENÉE (Dunkerque). Charles Brunev, de Renée, est distingué comme «Jeune Talent»
  • LE CERISIER (Lille). Le prix «Techniques d’Excellence» revient à Guillaume Bareng, du Cerisier. Lire notre portrait de la Brasserie du Cerisier, petite soeur du gastronomique Cerisier
  • SIGNATURE (Saultain). Damien Franco, de Signature, est récompensé dans la catégorie «Cuisine de la Mer & des Lacs»
  • L'ÂME AU VERT (Avelin). Thibaut Fourdrinier, de L’Âme au Vert, pour le «Terroir d’Exception»
  • HARMONIE (Villeneuve-d'Ascq). Camille Duquesne, d’Harmonie, obtient le prix «Pâtissier». Lire notre portrait
  • LE VIVIER (Amiens). Marc-Étienne et Valentin Mont, du Vivier, se partagent la distinction «Tradition d’aujourd’hui»
  • LES FERLEMPINS (Compiègne). Guillaume Baufum, des Ferlempins, reçoit le prix «Sommelier»
  • FROGGY'S TAVERN (Montreuil-sur-Mer). Louise Dumetz, de Froggy’s Tavern, celui de «Jeune Talent en Salle»
  • LE JULIANON (Senlis). Richard et Sophie Baïma remportent le trophée «Accueil»