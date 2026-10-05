Hauts-de-France : le restaurant Rozó remporte Gault & Millau 2027

Le très prestigieux guide Gault & Millau Hauts-de-France 2027 a distingué, ce lundi 5 octobre à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Lille, 11 établissements. Voici les heureux élus, en salle comme en cuisine :
- ROZO (Marcq-en-Baroeul). Diego Delbec (quatre toques), du restaurant Rozó, décroche le Gault&Millau d’Or. Voir notre portrait en vidéo
- PULPE (Lille). Clémence Taillandier, de Pulpe, remporte le prix «Grand de Demain»
- RENÉE (Dunkerque). Charles Brunev, de Renée, est distingué comme «Jeune Talent»
- LE CERISIER (Lille). Le prix «Techniques d’Excellence» revient à Guillaume Bareng, du Cerisier. Lire notre portrait de la Brasserie du Cerisier, petite soeur du gastronomique Cerisier
- SIGNATURE (Saultain). Damien Franco, de Signature, est récompensé dans la catégorie «Cuisine de la Mer & des Lacs»
- L'ÂME AU VERT (Avelin). Thibaut Fourdrinier, de L’Âme au Vert, pour le «Terroir d’Exception»
- HARMONIE (Villeneuve-d'Ascq). Camille Duquesne, d’Harmonie, obtient le prix «Pâtissier». Lire notre portrait
- LE VIVIER (Amiens). Marc-Étienne et Valentin Mont, du Vivier, se partagent la distinction «Tradition d’aujourd’hui»
- LES FERLEMPINS (Compiègne). Guillaume Baufum, des Ferlempins, reçoit le prix «Sommelier»
- FROGGY'S TAVERN (Montreuil-sur-Mer). Louise Dumetz, de Froggy’s Tavern, celui de «Jeune Talent en Salle»
- LE JULIANON (Senlis). Richard et Sophie Baïma remportent le trophée «Accueil»