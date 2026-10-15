Céramique, travail du bois, broderie, verrerie, sculpture, bijouterie ou encore création textile : le salon D’Arts en Artisans réunira une nouvelle fois des univers variés, avec une même exigence, celle de la maîtrise du geste. Pour cette 17e édition, la Ville de Montigny-lès-Metz a sélectionné 18 exposants, majoritairement originaires du Grand Est, mais aussi d’autres régions françaises.

Parmi les créateurs présents, plusieurs céramistes, dont Anaïs Chappron, Natacha Delannoy-Klieber et Jean Wary, côtoieront notamment le coutelier Yann Regibier, le tourneur sur bois Yann Marot, l’ébéniste marqueteur David Mey ou encore la souffleuse de verre Yuriko Okamoto. Les visiteurs pourront également découvrir les luminaires de Nathanaëlle Lobjoy-Verdin, les bijoux de Claire Lise Graff et les sculptures d’Angélique Pascal.

Au-delà de l’exposition de pièces originales, des démonstrations viendront ponctuer le week-end pour donner à voir les techniques et les gestes qui se cachent derrière ces créations. L’occasion de mettre en lumière des métiers parfois méconnus et de favoriser les échanges entre artisans et public.

Un rendez-vous pour valoriser les savoir-faire locaux

Avec plus de 4 400 visiteurs accueillis en 2025, ce Salon s’est installé parmi les rendez-vous de la rentrée culturelle montignienne. Il constitue aussi une vitrine pour les artisans et un moyen de soutenir la création et l’économie locale, en permettant au public de découvrir des productions souvent réalisées en pièces uniques ou en petites séries.

L’entrée sera libre le vendredi 16 octobre de 14 h à 19 h, puis samedi 17 et dimanche 18 octobre de 10 h à 19 h.

Plus d'infos : arts-en-artisans.montigny-les-metz.fr