Organisé par le ministère de la Culture, cet événement invite le grand public à découvrir l'architecture qui façonne le quotidien et à mieux comprendre son rôle face aux grands défis contemporains. Cette année, le thème « Réhabiliter : bâtir l'avenir » met en lumière la transformation de l'existant comme réponse aux enjeux environnementaux, sociaux et patrimoniaux de notre époque. Face aux enjeux climatiques et à la nécessaire réduction de l'empreinte environnementale du secteur du bâtiment, la réhabilitation s'impose comme un levier majeur. Elle permet de mieux utiliser les ressources existantes, d'améliorer la performance des bâtiments et de répondre aux besoins contemporains sans effacer l'histoire des lieux.

Découverte de lieux

Plus de 1 200 rendez-vous sont proposés dans toute la France et en Hauts-de-France, près d'une centaine d'événements vont témoigner de la diversité de la programmation de cette 11e édition : ouvertures exceptionnelles de lieux habituellement fermés au public, découverte du patrimoine moderne, réhabilitation d'édifices, transformations urbaines...

Dans l'Aisne, plusieurs temps forts sont proposés à Saint-Quentin avec une conférence sur le thème «s'adapter, être durable : comment la ville et son architecture font face aux défis de demain», vendredi 16 octobre 2026 à l'école d'ingénieurs Jules-Verne ; des visites flash du Buffet de la gare du vendredi au samedi ; la projection du court-métrage "Le Garde-temps" au centre social Europe samedi 17 et dimanche 19 octobre ; la visite de l'écoquartier du Maréchal Juin samedi et dimanche. D'autres événements ont lieu aussi du côté de Soissons avec la visite du quartier Saint-Crépin sur le thème de l'habitat en transition, vendredi 16 octobre ; la visite du chantier de restauration de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes toujours le vendredi ; la visite du site BSL devenu un village de PME à Billy-sur-Aisne, le samedi 17 octobre. L'ensemble des rendez-vous est à retrouver sur le site officiel.