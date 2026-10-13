Gastronomie : la MEL met les petits plats dans l’automne

Attirer de nouveaux clients et leur donner envie de revenir... telle est l'ambition du nouveau festival culinaire, organisé par Lille Tables et Toques et Hello Lille Destination, l’office de tourisme métropolitain. De Lille à Armentières, en passant par Bondues et Templeuve-en-Pévèle (voir encadré), les restaurants proposeront des menus découverte comprenant au minimum une entrée, un plat et un dessert. Chaque chef fixera son prix et sa composition, autour de produits frais, locaux et de saison.

Parrainé par Marc Meurin, le festival investira également le Palais Rameau du 23 au 25 octobre pour un «Week-end gourmand». Au programme : marché des saveurs, ateliers, démonstrations culinaires, banquet d’ouverture, food court gastronomique et brunch des chefs. Le banquet du vendredi mettra notamment à l’honneur les talents féminins du territoire et une cuisine tournée vers le végétal.

Les menus seront consultables sur la plateforme de l’opération, avec réservation directement auprès des restaurants.