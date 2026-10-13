Gastronomie : la MEL met les petits plats dans l’automne

Attirer de nouveaux clients et leur donner envie de revenir... telle est l'ambition du nouveau festival culinaire, organisé par Lille Tables et Toques et Hello Lille Destination, l’office de tourisme métropolitain. De Lille à Armentières, en passant par Bondues et Templeuve-en-Pévèle (voir encadré), les restaurants proposeront des menus découverte comprenant au minimum une entrée, un plat et un dessert. Chaque chef fixera son prix et sa composition, autour de produits frais, locaux et de saison.
Parrainé par Marc Meurin, le festival investira également le Palais Rameau du 23 au 25 octobre pour un «Week-end gourmand». Au programme : marché des saveurs, ateliers, démonstrations culinaires, banquet d’ouverture, food court gastronomique et brunch des chefs. Le banquet du vendredi mettra notamment à l’honneur les talents féminins du territoire et une cuisine tournée vers le végétal.
Les menus seront consultables sur la plateforme de l’opération, avec réservation directement auprès des restaurants.
La liste des restaurants participants
• Au Quai du Wault (Lille) du chef Sylvain Branquart ;
• L'Auberge des Vieilles poutres (Fournes en Weppes), du chef Farid Arab ;
• Aux Bienheureux (Wasquehal) du chef Lucas Grabowski ;
• Bistrot de la Ch’tite Brigitte (Lille), du chef Clément Richevaux ;
• Bloempot (Lille), du chef Florent Ladeyn ;
• Braque (Lille), du chef Damien Laforce ;
• Brasserie Dufour (Lille), du chef Thibault Dufour ;
• Café Coss (Bondues), du chef Cosimo Ranieri ;
• Clarance Hotel (Lille), du chef Gaëtan Citerne ;
• Club Marot (Lille), des chefs Augustin et Antoine Marot ;
• Jane (Lille), du chef Jean-Christophe Gille ;
• Kok Piraat (Lille), du chef Samuel Duribreux ;
• Krevette (Lille), du chef Florent Ladeyn ;
• L'Âme au Vert (Avelin), du chef Thibaut Fourdrinier ;
• L’Annexe (La Madeleine), du chef Alexandre Montois ;
• La Table du Colysée, du chef Victorien Delobel ;
• Le Cerisier (Lille), du chef Frédéric Leman pour la brasserie et du chef Guillaume Barengo pour le restaurant gastronomique
• Le Marque-Page (Marcq en Baroeul) du chef Romain Devred ;
• Le Potager des Demoiselles (Vendeville), du chef Alexandre Rouquette ;
• Le Rococo (Lille), du chef Anthony Nkombe ;
• Limpide (Lambersart), du chef Karl Widmer ;
• Neja (Lille), des chefs Germain Decreton et Iris Ouche ;
• Nu (Lille), du chef Maxime Schelstraete ;
• Octopus (Lille), du chef Nicolas Choquet ;
• Osmose (Armentières), du chef Baptiste Avetand ;
• Oval, ex “Val d’Auge” (Bondues), du chef Christophe Hagnerelle ;
• Pigment (Villeneuve d’Ascq), du chef Florent Ladeyn ;
• Pureté (Lille), du chef Gérald Guille ;
• Restaurant de l’Hippodrome (Marcq-en-Baroeul), du chef Thierry Legrand ;
• Rillons (Templeuve en Pevele), du chef Mickael Braure ;
• Rivage (Marcq-en-Baroeul), du chef Scotty Bruyenne ;
• Saisons (La Madeleine), des chefs Antoine Dacquin et Pierre Bleuzé ;
• Sébastopol (Lille), du chef Anthony Dorard