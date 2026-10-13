À Amiens, les loyers atteignent 561 euros en moyenne pour 33 m²

À Amiens, le loyer moyen charges comprises atteint 561 euros par mois pour un logement de 33 m², soit 16,81 €/m², selon l'étude annuelle de LocService.fr publiée à l'occasion du salon Maison & Art de Vivre, organisé du 9 au 11 octobre 2026 à Mégacité. Le montant moyen progresse de 7,5% sur un an, contre 522 € en 2025. En revanche, le prix au mètre carré reste presque inchangé, avec une hausse limitée à 0,1%. Cette différence s'explique par l'augmentation de la surface moyenne des biens loués, passée de 31,1 à 33 m².

Le loyer moyen amiénois dépasse celui des villes de province, estimé à 15,40 €/m², mais reste inférieur de 57% à celui de Paris. Une chambre chez l'habitant coûte en moyenne 362 euros, un studio 476 euros, un T2 605 euros et un T3 789 euros. Pour une maison, le loyer moyen atteint 943 euros.

Les petites surfaces concentrent la demande

Les studios et les T1 représentent 33% des recherches de logements sur les douze derniers mois, devant les T2 (23%) et les maisons (22%). La présence de plus de 30 000 étudiants contribue à la demande de petites surfaces. Au total, 40% des candidats recherchent un logement meublé. Leur budget mensuel moyen s'élève à 665 €. Près des trois quarts résident déjà dans les Hauts-de-France et 35% habitent Amiens. Les étudiants représentent 47% des candidats, contre 53% un an plus tôt.

Selon LocService.fr, la tension locative reste limitée dans la ville, avec un indice de 1,30, loin des 11,62 relevés à Paris. Le spécialiste de la location entre particuliers évoque notamment un solde migratoire nul dans l'agglomération et un marché de l'emploi moins porteur pour expliquer cette situation. Côté garanties, 61% des candidats disposent d'un garant familial, 15% recourent à Visale et 18% déclarent ne disposer d'aucun garant.