La Saône-et-Loire a participé pour la deuxième année consécutive au Grand Repas, organisé le jeudi 8 octobre. L’événement rassemble des établissements scolaires, médico-sociaux, de santé et de restauration autour d’un menu commun élaboré par un chef. Cette année, Anthony Nicot, responsable de la cuisine de l’EHPAD Le Nid d’Aveline à Saint-Germain-du-Plain, en était le parrain.



Son menu associait des spécialités du territoire, dont une ballotine de poulet de Bresse AOP à la crème de Bresse AOP, une tarte à l’aubergine et au Cabrache du Morvan, des lasagnes de légumes d’automne et une poire pochée au cassis accompagnée d’une mousse au Brillat-Savarin IGP. L’opération s’inscrit dans le cadre du Projet alimentaire territorial porté par le Département. Elle vise à promouvoir les productions locales et à favoriser une alimentation de qualité.

Agrilocal71 soutient les producteurs locaux

Le Département s’appuie également sur Agrilocal71, une plateforme qui met en relation les acheteurs de la restauration collective et les fournisseurs locaux. En 2025, elle comptait 170 acheteurs inscrits et 227 fournisseurs. Plus de 5 100 commandes ont été enregistrées, pour un chiffre d’affaires de 1,13 million d’euros hors taxes au bénéfice des fournisseurs.



Le Grand Repas s’est tenu pendant la semaine «Au pré de l’assiette», tenue du 5 au 9 octobre. Les collèges volontaires pouvaient notamment proposer un menu composé de produits commandés sur la plateforme. Dans les établissements du département, 74 cuisiniers préparent chaque jour près de 16 200 repas, soit environ 2,3 millions par an. Cette organisation représente un débouché pour les producteurs du territoire et contribue à développer les circuits courts dans les cuisines collectives.