Autour de la Journée internationale du 25 novembre pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la Ville d'Amiens se mobilise sur l'ensemble du mois de novembre contre les violences faites aux femmes avec des actions de sensibilisation, de création et d'échange. Elle organise ainsi un concours de création graphique de l'affiche qui illustrera la campagne municipale 2026 de prévention et d'information.

La soirée de lancement le 5 novembre

Graphistes, illustrateurs, photographes, designers graphiques, indépendants, agences ou étudiants disposant d’une activité professionnelle permettant de facturer sont ainsi invités à proposer leur création. Les participants peuvent en effet exercer en qualité d’indépendant, de micro-entrepreneur, au sein d’une société ou d’une agence. «Toutes les disciplines sont les bienvenues : photographie, illustration, graphisme, typographie, collage ou combinaison de plusieurs techniques, expose la municipalité d'Amiens. L’affiche devra porter un message fort de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux femmes, dans un traitement digne, respectueux et non stigmatisant».

Un jury de présélection se réunira dès le lundi 26 octobre à 14h et sélectionnera trois projets finalistes. Ils seront d’abord présentés en ligne sur le site internet www.amiens.fr, accompagnés de leur note d’intention. Un premier recueil de vote sera organisé auprès des internautes, avec un seul vote par adresse IP. Puis les trois créations seront présentées lors de la soirée de lancement du Mois de mobilisation contre les violences faites aux femmes, le jeudi 5 novembre 2026, en présence notamment de Charlotte Bienaimé, documentariste, productrice et animatrice de radio féministe française.

2 500 euros HT au lauréat

«Lors de la soirée, le public présent sera invité à voter pour l’un des trois projets, précise la municipalité. Le projet totalisant le plus grand nombre de suffrages sera désigné comme projet lauréat». L'auteur(e) de cette affiche lauréate recevra une rémunération de 2 500 euros HT. Les deux autres finalistes seront chacun rémunérés 500 euros HT. L’affiche retenue bénéficiera d’une large visibilité à Amiens : affichage sur le mobilier urbain pendant deux semaines, quatrième de couverture du JDA, réseaux sociaux et sites, ainsi que sur les supports de communication du Mois de mobilisation contre les violences faites aux femmes.