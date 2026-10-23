Gagner en efficacité avec l’objectif que l’information fonctionne bien. C’est tout l’enjeu de l’initiative portée par la CCI Meuse Haute-Marne, consciente des carences sur le terrain, notamment dans les départements ruraux où les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne sont pas tous structurés et dotés d’un service économique. Face au mille-feuille administratif et à la multiplicité des acteurs, il est parfois difficile de savoir exactement «qui fait quoi?». Pour tenter d’apporter un meilleur éclairage et des réponses claires, la CCI Meuse Haute-Marne a signé, il y a deux ans, une convention avec l’association départementale des maires de la Meuse visant à créer une formation baptisée «Économiquement NOTre». La seconde étape a été de coconstruire une formation adaptée en invitant tous les partenaires pour un grand test, réalisé en novembre 2024 dans les locaux de l’entreprise Segor dirigée par Thierry Iung, le patron du Medef Meuse, avec la participation des élus de l’agglomération Meuse Grand Sud.

Dispositif éprouvé

«L’idée était d’éprouver le dispositif». Après avoir décroché son agrément pour pouvoir former les élus, la Chambre consulaire se rapproche actuellement du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Grand Est pour, à terme, inclure les agents économiques des EPCI dans son nouveau cursus. Il aura fallu s’armer de patience pour trouver le bon timing, après les élections municipales et la constitution des nouvelles équipes et lancer le dispositif. C’est donc le Pays d’Étain présidé par Jean-Michel Nicolas qui a été le premier à accepter d’être sensibilisé à l’aventure entrepreneuriale. Concrètement, la journée de formation s'est déclinée en deux temps forts : l’histoire économique du territoire en partenariat avec l’association Connaissance de la Meuse, avec l’objectif de poser un contexte historique au territoire formé. Puis le second module dresse un tour d’horizon des partenaires et des compétences de chacun grâce à un jeu de cartes. Désormais opérationnel, le dispositif est à disposition des intercommunalités de Meuse et de Haute-Marne.