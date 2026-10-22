Météo France a annoncé le passage de la tempête Austen dans les Hauts-de-France à partir de ce jeudi 22 octobre. Suite à cette annonce, SNCF Réseau communique que «cet événement météorologique impose des mesures de sécurité et des adaptations du plan de transport afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel». Ce sont donc plusieurs arrêts préventifs de circulations ferroviaires qui sont appliqués sur des lignes dans l'Oise, l'Aisne et la Somme, à partir de ce jeudi 22 octobre en soirée et vendredi 23 octobre de 12h à 23h (voir les lignes concernées en encadré).

Toutes les équipes SNCF mobilisées

Pour SNCF Réseau, cette mesure permet d’éviter que des trains avec des voyageurs ne soient bloqués en ligne : «Durant une tempête de forte intensité, les vents violents et les fortes pluies peuvent déstabiliser les arbres et les faire tomber sur la voie ferrée ou sur les câbles d'alimentation électriques, explique le réseau. Afin d'éviter qu'un train ne se trouve bloqué en pleine voie, la circulation ferroviaire est donc interrompue».

Pendant la tempête, toutes les équipes de SNCF Réseau sont par ailleurs mobilisées à bord de train de reconnaissance pour dégager les voies, rétablir l'alimentation électrique et permettre la reprise des circulations la plus rapide possible. Dans les centres opérationnels de gestion de crise, les opérateurs seront en effet présents tout au long de cet épisode météorologique afin de coordonner les opérations de vérification des installations et de réparation si nécessaire.

Des trains de reconnaissance samedi matin

Des circulations de reconnaissance par des trains vides avec à leur bord des agents seront effectuées samedi 24 octobre en matinée, afin de permettre la reprise des circulations en toute sécurité. SNCF Réseau annonce que «l’heure de reprise normale des circulations est estimée à samedi 24 octobre 14h».