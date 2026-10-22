Agroalimentaire : neuf exposants dijonnais au SIAL Paris

La Bourgogne-Franche-Comté était présente au SIAL Paris 2026, rendez-vous mondial de l’innovation alimentaire, avec un pavillon régional organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR). Parmi les exposants figurent neuf structures dijonnaises : Chocolaterie de Bourgogne, Hélix Développement, APIDIS, Mulot et Petit Jean, Rimoo, Sabatier, Socrate Drinks, Dijon Bourgogne Invest et Vitagora.





25 entreprises régionales

L’édition 2026 a regroupé au total 25 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, dont vingt ont exposé sur le pavillon collectif. Cette participation s’inscrit dans le programme régional des actions collectives à l’international. Doté d’un budget annuel de 900 000 euros, celui-ci accompagne chaque année environ 500 entreprises dans leurs démarches d’exportation et de prospection sur les marchés mondiaux. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment l’industrie, la santé, le luxe, l’agroalimentaire et le digital.





Un soutien régional à la filière

La présence au SIAL s’inscrit dans la politique de soutien de la Bourgogne-Franche-Comté aux entreprises agroalimentaires. La collectivité finance notamment des projets d’innovation, des investissements et des besoins de trésorerie lors des phases clés de développement.

Depuis trois ans, elle dispose également de BFC Participations, un fonds d’investissement destiné aux entreprises de cette filière. Ce dispositif vise à renforcer leurs ressources financières durables, à maintenir les centres de décision dans la région et à structurer la filière agroalimentaire.

En Bourgogne-Franche-Comté, l’industrie agroalimentaire regroupe 1 065 établissements, hors artisanat commercial, et emploie 17 800 personnes. La région compte par ailleurs 135 produits sous indication géographique, dont 78 % sont des vins.



