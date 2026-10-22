Maxence Lempereur : la relève à la tête du groupe automobile familial

Interview

Si le patronyme pourrait quelque peu le laisser penser, Maxence Lempereur n’envisage pas la gestion de l’entreprise avec l’âme écrasante d’un conquérant. Celui qui vient de prendre la présidence de ce mastodonte familial – 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, 850 collaborateurs – mise avant tout sur ses équipes, véritables piliers de la croissance.