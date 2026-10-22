Maxence Lempereur : la relève à la tête du groupe automobile familial

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CCI Campus Moselle propose une formation pour mieux manager les différentes générations
22/10/2026 LGFR
Moselle (57)
Si le patronyme pourrait quelque peu le laisser penser, Maxence Lempereur n’envisage pas la gestion de l’entreprise avec l’âme écrasante d’un conquérant. Celui qui vient de prendre la présidence de ce mastodonte familial – 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, 850 collaborateurs – mise avant tout sur ses équipes, véritables piliers de la croissance.
Maxence Lempereur, président du groupe éponyme. ©Christophe Kicien
MotoValley, à Sainte-Catherine, compte aussi un restaurant, un barbier, une moto-école...
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