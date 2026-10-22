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Interview

Maxence Lempereur : la relève à la tête du groupe automobile familial

Si le patronyme pourrait quelque peu le laisser penser, Maxence Lempereur n’envisage pas la gestion de l’entreprise avec l’âme écrasante d’un conquérant. Celui qui vient de prendre la présidence de ce mastodonte familial – 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, 850 collaborateurs – mise avant tout sur ses équipes, véritables piliers de la croissance. 

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p><strong>Vous avez coutume de dire que vous êtes né dans l’entreprise. Vous avez grandi avec elle ?</strong></p><p>Quand mon père a fondé le groupe en 1987, je n’étais pas encore né (Maxence Lempereur a 31 ans, ndlr). Par contre, j’ai toujours vécu dans l’entreprise, c’est toute mon enfance. Je faisais le tour des concessions avec mon père, j’allais aux portes ouvertes le week-end. Dès mes 17 ans, j’ai travaillé dans les concessions comme assistant vendeur, chauffeur livreur, magasinier, préparateur...</p><p><strong>Il semblait donc naturel que vous entriez dans l’entreprise ?</strong></p><p.

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