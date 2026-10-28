ATTILA présente les opportunités de franchise en Saône-et-Loire

Créée en 2003 par Benoît Lahaye et développée en franchise depuis 2006, ATTILA organise une journée découverte le jeudi 29 octobre 2026, en présence de son président-fondateur, pour présenter aux porteurs de projets les possibilités d’entreprendre au sein de son réseau. Cette rencontre permettra d’aborder le fonctionnement de l’enseigne, les caractéristiques du marché de la maintenance des toitures et les conditions de développement d’une agence.

La franchise, une activité liée au bâtiment

L’entretien préventif et les réparations ciblées peuvent limiter certaines dépenses liées à la réfection complète des toitures, lorsque leur état le permet. Pour les candidats à la franchise, le potentiel économique d’une nouvelle agence dépend notamment du financement initial, des charges d’exploitation, de la zone d’intervention et de la demande locale. La journée découverte du 29 octobre permettra d’examiner les conditions de développement au sein du réseau.

Deux agences ATTILA en Saône-et-Loire

En Saône-et-Loire, ATTILA dispose d’une agence à Sennecey-le-Grand, près de Chalon-sur-Saône, et d’une autre à La Salle, dans le secteur de Mâcon. Le réseau s’adresse notamment aux entreprises et aux propriétaires de bâtiments qui souhaitent entretenir leurs toitures et préserver leur patrimoine immobilier.

Pour les entrepreneurs, ce modèle repose sur un marché lié à la maintenance des bâtiments professionnels et à la prévention des dégradations. Le report de travaux lourds peut, lorsque l’état de la toiture le permet, contribuer à maîtriser les dépenses immobilières.