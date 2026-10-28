Kinomap personnalise son écran d’entraînement pour chaque sportif

Kinomap, application d’entraînement indoor interactive dédiée au cyclisme, à la course à pied et à l’aviron, présente un nouvel écran d’entraînement conçu pour s’adapter aux préférences de chaque sportif. Cette refonte repose sur une idée simple : il n’existe pas une seule manière de suivre son effort. L’utilisateur peut désormais choisir les informations à afficher, leur disposition et la place qu’elles occupent à l’écran.





Une interface adaptée à chaque discipline

L’interface devient entièrement personnalisable. Les métriques et les blocs de données peuvent être sélectionnés, réorganisés, redimensionnés ou ajustés en opacité. Il est également possible de masquer les éléments inutiles. Les réglages sont mémorisés et automatiquement réappliqués lors des séances suivantes. Le classement peut lui aussi occuper plus ou moins de place, selon que l’utilisateur souhaite suivre les autres participants ou conserver une vue dégagée sur le parcours.

Les données proposées s’adaptent à chaque discipline. Les cyclistes peuvent suivre notamment la puissance, la vitesse, la cadence, la fréquence cardiaque, les calories, la distance et le dénivelé. Les coureurs disposent entre autres de l’allure en minutes par kilomètre, de la vitesse, de la cadence, de la fréquence cardiaque et de la distance. Les rameurs peuvent consulter le temps au 500 mètres, la puissance, la cadence, la distance, les calories et la fréquence cardiaque. Certaines métriques permettent également de passer d’une valeur instantanée à une valeur moyenne d’un simple toucher.

Cette évolution renforce l’immersion dans les vidéos réelles filmées partout dans le monde, en permettant de laisser davantage de place au parcours. Une séance peut désormais se poursuivre lorsque Kinomap passe en arrière-plan, notamment pour répondre à un message, changer de musique, consulter Internet ou utiliser une autre application. Enfin, le Remote Display gagne en flexibilité : un smartphone ou une tablette et un écran externe peuvent afficher séparément la carte, la vidéo ou le classement. L’application mise ainsi sur la personnalisation, l’immersion et la liberté d’utilisation.



