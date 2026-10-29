Le MEDEF 54 organise un dîner-débat à Nancy sur les enjeux de sécurité

Ce dîner-débat, animé par Damien Colombo, accueillera la générale de corps d'armée Florence Guillaume pour aborder les mutations sociétales et les risques numériques qui pèsent sur le monde entrepreneurial.

Cybersécurité et nouveaux risques pour les entreprises

Face à un contexte géopolitique et économique complexe, cette rencontre professionnelle vise à offrir aux dirigeants les clés de compréhension des menaces actuelles. Florence Guillaume, à la tête de la région de Gendarmerie Grand Est à Metz et de la Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est et spécialiste de la sécurité numérique, partagera son expertise sur la cybersécurité et les nouveaux risques de vulnérabilité des organisations. Ce temps d'échange permettra de sensibiliser les décideurs de la région aux bonnes pratiques de protection de leurs activités.

Un moment de networking autour de la gastronomie locale

Au-delà de la dimension informative, cet événement se veut un cadre privilégié pour briser l'isolement des dirigeants. Les participants pourront échanger sur leurs expériences managériales respectives tout en savourant un repas gastronomique en six plats, conçu par le chef et Maître Restaurateur Éric Lepetit. Pour valoriser cette prestation et lutter activement contre le gaspillage lié aux absences imprévues, le syndicat patronal applique un tarif de 50 € pour ses adhérents et de 80 € pour les non-membres.

Les places étant limitées, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour ce dernier grand rendez-vous économique de l’année à Nancy.