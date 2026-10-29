Un nouveau magasin Animalis est ouvert dans le centre-ville d'Amiens

Animalis poursuit son expansion en France, et cela au rythme d'une ouverture tous les dix jours. Le dernier en date est ouvert depuis quelques jours, au 10 rue Ernest Cauvin à Amiens, dans le centre-ville commerçant entre les rues des Jacobins et des 3 cailloux. 253 m2 sont consacrés à l'alimentation des animaux, l'hygiène, les accessoires, jouets, soins ou équipements spécialisés. L’offre répond aux besoins des chiens, chats, rongeurs, oiseaux, reptiles et aquariophiles.

L'enseigne Animalis a pensé son magasin comme «un véritable lieu de découverte, de conseils et d’inspiration afin d’accompagner les propriétaires d’animaux au quotidien et leur permettre d’offrir le meilleur à leurs compagnons», communique-t-elle. Elle présente en même temps des conseillers Animalis «passionnés et formés, qui accompagnent chaque client avec des recommandations personnalisées, adaptées à chaque animal et à chaque étape de sa vie».

10 000 articles dans le magasin amiénois

Fondée en 1998, Animalis offre ainsi une vaste sélection de produits, 10 000 articles annoncés à Amiens, pour une grande variété d'animaux. L'enseigne met également en avant ses conseils personnalisés, «pour répondre au mieux aux besoins de sa clientèle». En complément, l'enseigne propose divers services, dont le toilettage, la gravure de médailles et d'autres.

Avec cette nouvelle ouverture dans la capitale picarde, le président d'Animalis, Frédéric Le Guen, confie : «Nous sommes ravis d’étendre notre présence en Hauts-de-France et d’offrir une expérience exceptionnelle aux amoureux des animaux. Cette ouverture s’inscrit dans notre vision stratégique de proposer, au plus près de nos clients, une offre complète de produits pour leurs animaux, des services pour prendre soin d’eux ainsi que des centaines de promotions tout au long de l’année».