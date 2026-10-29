Cet événement économique régional gratuit, destiné à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, réunira créatrices d’entreprise et experts locaux à travers une série d'ateliers thématiques et une soirée de réseautage.

Un rendez-vous économique pour booster l'entrepreneuriat féminin

La dynamique entrepreneuriale féminine s'installe au cœur des Vosges. Après des éditions réussies à Strasbourg et Metz, BGE Alsace-Lorraine déploie son concept phare à Saint-Dié-des-Vosges le mardi 17 novembre 2026. Organisé à la Médiathèque La Boussole, cet événement à entrée libre a pour objectif de soutenir et de mettre à l’honneur les femmes cheffes d’entreprise ainsi que les porteuses de projet de la région.

Des ateliers techniques et des solutions concrètes d'experts

Dès 13h30, l'après-midi sera rythmé par des ateliers pratiques de 30 à 60 minutes animés par des acteurs de référence comme le Crédit Agricole, Acoris ou la Couveuse GrandTest. Les participantes pourront se former sur des thématiques stratégiques telles que le développement du réseau, la protection sociale, l’inclusion face au handicap ou l'art du pitch. L'Adie sera également présente pour offrir des conseils personnalisés et des solutions d'accompagnement adaptées aux besoins de chacune.

Une soirée de réseautage pour stimuler les synergies locales

À partir de 17h45, l'événement basculera vers un format plus festif propice aux affaires. Après un cocktail dînatoire, un grand temps de réseautage permettra aux participantes de partager leurs expériences avec plus de dix entrepreneuses locales inspirantes au parcours réussi. Ce carrefour d'échanges, qui associe partenaires institutionnels et experts du développement économique, constitue une véritable opportunité pour renforcer le tissu économique régional. L’accès est gratuit mais l’inscription préalable demeure obligatoire.















