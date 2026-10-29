Le Cabinet Martinet expertises et analyses, installé à Ozenay, en Saône-et-Loire, fait partie des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté représentées à la 31e édition du Salon international du patrimoine culturel. Organisé au Carrousel du Louvre, à Paris, ce rendez-vous accueille plus de 300 exposants pendant quatre jours. Il rassemble des professionnels dont les activités contribuent à l'entretien, à la restauration et à la transmission du patrimoine.



La région compte trois autres représentants : Lumatec SA - Genève, à Lons-le-Saunier, dans le Jura, la Menuiserie Asselineau, située à Monéteau, dans l'Yonne, et la Parqueterie Janod 1930, implantée à Doucier. La participation de ces quatre structures permettra de présenter leurs activités dans le cadre d'une manifestation consacrée aux métiers et aux compétences liés à la conservation du patrimoine. Le salon est organisé par Ateliers d'Art de France, une organisation professionnelle du secteur des métiers d'art.

La lumière comme fil conducteur

Pour cette édition 2026, les organisateurs ont choisi le thème «Patrimoine en lumières». La programmation s'intéresse à la place de l'éclairage dans la conservation et la présentation des bâtiments, des œuvres et des objets anciens. La lumière peut notamment mettre en évidence les textures, les détails architecturaux et les caractéristiques des matériaux.



Plusieurs professions sont mises à l'honneur, dont les spécialistes du vitrail, les créateurs de luminaires, les bronziers, les doreurs et les ferronniers d'art. Les concepteurs lumière sont également représentés. Leurs interventions peuvent contribuer à la mise en valeur de monuments historiques, d'édifices religieux, de bâtiments civils et de sites paysagers.



Du 29 octobre au 1er novembre, le salon réunit ainsi différents acteurs autour des techniques et des pratiques qui participent à la préservation du patrimoine culturel.