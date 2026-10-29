Les entreprises familiales font face à une reprise sous tension

Entreprises
Salesky célèbre 80 ans d’activité et consolide sa présence à Mâcon
29/10/2026 LGFR
Mâcon (71)
Les entreprises familiales ont une place centrale au sein de l’économie. Avec aux futures manettes
une nouvelle génération, ce pilier économique est en pleine transformation.
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29/10/2026 LGFR
Mâcon (71)
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29/10/2026 Virginie Kubatko
Péroy-les-Gombries (60)
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