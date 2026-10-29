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Les entreprises familiales font face à une reprise sous tension

Les entreprises familiales ont  une place centrale au sein de l’économie. Avec aux futures manettes 
une nouvelle génération, ce pilier économique est en pleine transformation.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p>En France, les entreprises familiales représentent le pilier de la souveraineté économique nationale : elles représentent 71% des entreprises, totalisent 69% des emplois et 65% de la valeur ajoutée nationale, la majorité de ces structures étant des TPE et PME. Chez les entreprises de taille intermédiaire (ETI), elles représentent même 73% des entreprises. Leur poids économique au niveau des régions est également significatif : l'Insee et la Direction générale des finances publiques du ministère de l’Économie révèlent que plus de sept PME (entre dix et 250 salariés) sur dix appartiennent à d.

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