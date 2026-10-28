Le Domaine Pierre Vincent renforce sa présence à Meursault

Le Domaine Pierre Vincent poursuit son développement en Côte de Beaune avec la reprise du Domaine Jean-Philippe Fichet, qui exploite six hectares de vignes. Installé à Meursault depuis quarante ans, le domaine change de mains alors que son propriétaire, Jean-Philippe Fichet, part à la retraite.





Six hectares répartis sur plusieurs appellations

Le vignoble repris comprend notamment 2,5 hectares de Meursault et deux hectares de Bourgogne blanc Villages en Meursault, auxquels s’ajoutent des parcelles en Monthélie blanc, Auxey-Duresses blanc, Puligny-Montrachet premier Cru Les Referts et Monthélie premier Cru rouge. Les contrats de fermage sont reconduits pour 25 ans afin d’assurer la continuité du travail sur les parcelles.

Après la reprise, les six hectares ont été vendangés en trois jours. À partir du millésime 2026, une partie des vignes reprises servira à produire les vins du Domaine Pierre Vincent.

Par ailleurs, l’opération s’accompagne de la création de Fichet & Vincent. Cette société doit permettre à Pierre Vincent de développer une activité de négoce sélective, fondée sur des raisins et des terroirs qu’il choisira personnellement.





Des pratiques viticoles appelées à évoluer

Le nouveau propriétaire compte engager progressivement les vignes reprises vers l’agriculture biologique, puis la biodynamie. Cette démarche vise aussi à mieux préparer les vignes aux évolutions climatiques, entre sécheresses, fortes chaleurs et épisodes de pluies abondantes.

Dès cet hiver, le Domaine Pierre Vincent assurera la production de son propre compost pour nourrir les sols. La hauteur de la canopée et les densités de plantation seront également étudiées.

En cave, l’acquéreur conservera ses méthodes de vinification et d’élevage : les vins seront élaborés avec peu d’interventions, élevés sur une longue durée et avec un recours limité aux fûts neufs.















