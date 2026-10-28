En faillite, le BHV demande son placement en redressement judiciaire

Le grand magasin parisien BHV Marais a annoncé mardi avoir demandé son placement en redressement judiciaire, une décision attribuée en partie à un différend avec son bailleur, le fonds canadien Brookfield, qui conteste fermement cette version. L'emblématique enseigne du centre de la capitale, qui affirmait encore récemment ne pas être en cessation de paiement, est donc en faillite et a déposé mardi au Tribunal des activités économiques de Lyon un dossier pour être placé en redressement judiciaire.Cette procédure vise selon la direction du BHV à sécuriser son plan de relance et préserver l'activité et l'emploi.

Son président, Karl-Stéphane Cottendin, accuse notamment le bailleur Brookfield de ne pas avoir versé les indemnités dues en échange de la restitution de la moitié des murs. D'après le BHV, l'absence de ces fonds a notamment empêché le réassort et le réaménagement du périmètre conservé a bloqué la relance. L'enseigne a également évoqué les émeutes qui ont frappé le centre de Paris ces derniers samedis, jusqu'au pillage du rez-de-chaussée du magasin et qui ont achevé de peser sur une trésorerie déjà contrainte.

Le propriétaire canadien des murs réfute toutefois ces accusations. "Brookfield dément catégoriquement devoir une quelconque somme au BHV à ce jour", a-t-il indiqué à l'AFP. "Dire que la relance de l'activité du BHV dépend du bailleur des lieux inverse totalement la réalité des faits", estime Brookfield. "C'est l'inexécution des propres engagements du BHV qui conduit à la situation actuelle".

L'affaire Shein

Le grand magasin traverse de nombreuses turbulences depuis plusieurs mois, et ses rayons étaient largement vidés. Il a été plongé dans la polémique en raison notamment de l'ouverture en son sein, en novembre 2025, du premier magasin physique pérenne aux couleurs de Shein, site de e-commerce asiatique accusée de détruire le commerce français. Plusieurs marques avaient claqué la porte du BHV (Dior, Sandro, Guerlain, etc...) échaudées par des impayés ou mécontentes de l'arrivée de Shein. Sept mois plus tard, Karl-Stéphane Cottendin avait lui-même reconnu que, loin d'avoir revigoré le grand magasin, cette expérimentation était une erreur stratégique.

Le BHV relève mardi soir qu'un redressement judiciaire gèle le passif antérieur et ordonne son traitement, sans oublier personne, et qu'il "protège les marques et les fournisseurs qui reviennent, payés à échéance et avec la priorité que la loi leur accorde". En outre, "il donne une autorité et un calendrier pour faire exécuter les accords signés par le bailleur et les inscrire dans le plan", insiste sa direction.

(Avec AFP)

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