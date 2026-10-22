La cybersécurité et l'IA au cœur des enjeux d'Orange

Face à l'essor des cyberattaques, Orange, via sa filiale BtoB Orange business née en 2006, propose aux entreprises régionales, quels que soient leur taille et leur secteur d'activités, des offres spécialisées en cybersécurité et Intelligence artificielle (IA). Celles-ci comprennent notamment la protection des données, la sécurisation des usages ou encore la détection des attaques. TPE, PME, ETI, grands groupes mais aussi collectivités ou les centres hospitaliers, peuvent disposer de solutions sur-mesure leur permettant d'utiliser l'IA de manière sécurisée, protéger également leurs équipements et analyser les flux multiples (des passants ou des véhicules pour les entreprise de transport et logistique par exemple).

«Beaucoup d'entreprises ont pris conscience de l'importance d'être protégé mais il y a encore un énorme travail à faire. Les TPE-PME considèrent qu'elles n'ont pas de valeur aux yeux des hackers, et pourtant, aucune entreprise n'est épargnée», commente Antoine Blanc, directeur d'Orange pour la région Nord. La cybersécurité et le déploiement de l'IA dans les entreprises représentent donc les briques d'un nouveau modèle de croissance. Arrivé en juillet dernier à la tête d'Orange Nord, Antoine Blanc dévoile ses ambitions : «faire en sorte qu'Orange devienne un partenaire de confiance incontournable à la fois sur les réseaux et l'accompagnement en matière d'IA et de cybersécurité».

Côté particuliers, des formules existent également dans le but de sécuriser l'ensemble des équipements présents dans une maison.





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