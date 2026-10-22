Orange prépare une nouvelle ère des réseaux dans le Nord-Pas-de-Calais

À l'heure où la fibre est massivement déployée, le cuivre, autrement dit l'ancêtre de la fibre, touche lui à sa fin. En effet, les accès au cuivre, ce réseau développé dans les années 70, ont été coupés et les câbles retirés dans 112 communes soit près de 160 000 logements. «La coupure a commencé en 2025, s'est généralisée en 2026 et à horizon 2030, la totalité des communes du territoire seront concernées» précise Antoine Blanc avant d'ajouter : «le cuivre sera par ailleurs recyclé». De plus, Orange a procédé à la fermeture de la technologie 2G sur les réseaux mobiles Orange dans les Hauts-de-France, le 20 octobre dernier. Déployé dans les années 1990 pour soutenir l’essor de la téléphonie mobile, le réseau 2G ne répond plus aux exigences actuelles en matière de connectivité. Une page se tourne ainsi pour laisser place à une nouvelle ère des réseaux avec des solutions très haut débit.

99% de couverture fibre dans le Nord-Pas-de-Calais

La fibre qui est donc la solution alternative est actuellement déployée sur l'ensemble du territoire avec une couverture à 99% dans le Nord et le Pas-de-Calais et à 96% dans la Capitale des Flandres, soit au total plus de 2,2 millions de logements éligibles. «Seuls quelques villages de la région, et quelques quartiers de Lille n'ont pas encore accès à la fibre». Par rapport aux autres régions françaises, Antoine Blanc l'assure : «Les Hauts-de-France sont l'une des régions les mieux desservis». La raison ? Les réseaux d'initiative publics (RIP) sont en avance sur le territoire, et la fibre a déjà été massivement déployée à la fois en zones rurales et urbaines.

«Chaque année, la consommation data sur nos réseaux augmente d'un tiers»





Multiples enjeux

Outre le déploiement, quasiment terminé en Hauts-de-France, Orange se fixe comme principal enjeu la montée en débit, allant jusqu'à 10 gigabits par seconde pour la fibre. «Nous continuons en permanence à moderniser, faire monter en puissance nos réseaux et faire en sorte qu'ils puissent accueillir les usages qui augmentent». Chaque année, la consommation data sur les réseaux, fixes et mobiles, augmente d'un tiers : «ce qui signifie, qu'on double tous les trois ans. C'est énorme en termes d'investissement cela demande plus d'antennes mobiles, et des architectures techniques capables de supporter davantage de trafic».





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