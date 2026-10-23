Entreprises
URGO : le groupe dijonnais élu ETI de l’année 2026
23/10/2026 LGFR
Côte-d'Or (21)
À contre-courant des fonds d’investissement traditionnels, la discrète et singulière entreprise de douze ans - imaginée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs -, excelle à (faire) grandir notre écosystème. Rencontre avec Romain Rastel, Matthieu Billoir et Franz Beaurain, co-fondateurs et directeurs associés de Re-Sources.
Franz Beaurain, Romain Rastel, Hélène Barghi et Matthieu Billoir, directeurs associés chez Re-Sources.© Lena Heleta
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23/10/2026 M.H
Beauvais (60)
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