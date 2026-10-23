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Financement de PME : Re-sources capitalise sur les entrepreneurs locaux

À contre-courant des fonds d’investissement traditionnels, la discrète et singulière entreprise de douze ans - imaginée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs -, excelle à (faire) grandir notre écosystème. Rencontre avec Romain Rastel, Matthieu Billoir et Franz Beaurain, co-fondateurs et directeurs associés de Re-Sources.

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Franz Beaurain, Romain Rastel, Hélène Barghi et Matthieu Billoir, directeurs associés chez Re-Sources.© Lena Heleta

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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Ouvrir son capital et prendre conseil sans perdre la main. Pour un patron de PME, l’équation est probante. En atteste la vitalité de Re-Sources. Depuis douze ans, cette discrète PME de 20 collaborateurs, qui essaime sur le terrain via son bureau lillois mais aussi à Paris, Toulouse, Rennes et plus récemment Lyon, investit aux côtés des entrepreneurs et les accompagne dans le développement, la transformation ou la transmission de leur entreprise. Le tout avec une certitude : les décideurs ancrés dans leur territoire vont y réinvestir ! Un atout qui tient tout particulièrement à cœur à Franz .

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