L'agence Le Duo revient à Stella-Plage, là où l’aventure a commencé

L'agence Le Duo est née de la complémentarité de ses deux co-fondateurs : Lucy Lejeune avec son activité d'indépendante en communication lancée en 2018 et celle de Thibaut Chavatte dans l'événementiel (location de bornes photos et d'un combi photobooth). En 2020, ils rapprochent leurs deux expertises pour créer Le Duo. L'agence compte désormais cinq salariés et accompagne les entreprises, associations et acteurs locaux dans leur communication digitale. Sites web, réseaux sociaux, formation et intelligence artificielle : Le Duo poursuit son développement tout en restant proche de ceux qui font vivre le territoire.

Organisme de formation

En parallèle de son activité d'agence de communication, Le Duo développe depuis plusieurs années son activité de formation auprès des entrepreneurs, indépendants, salariés et entreprises, pour monter en compétence sur les outils numériques : WordPress, réseaux sociaux, référencement, LinkedIn, visibilité en ligne... L'agence est donc également un organisme de formation certifié Qualiopi.

Ce retour à Stella-Plage est rempli de sens pour les deux fondateurs, attachés à la dynamique locale, sans pour autant tourner la page du Touquet, où l’agence conserve une présence et poursuit ses activités de formation à travers son partenariat avec leCampus des Métiers et des Qualifications d'Excellence Tourisme & Innovation Hauts-de-France. Situé à proximité du Lycée hôtelier du Touquet, ce Campus compte une trentaine d'établissements dans son réseau, répartis sur l'ensemble de la région. Au total, plus de 50 formations sont proposées dans les métiers de l'hôtellerie-restauration mais aussi du tourisme et de l'alimentation.

Par Nina Gérils