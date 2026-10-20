Une panne électrique sur l'infrastructure de Google dans la région de Londres a affecté certains de ses services de cloud (informatique à distance), d'après son site répertoriant les pannes mardi, plusieurs banques britanniques rapportant d'importantes perturbations.

"Le problème affectant les produits (Google Cloud) concernés a été atténué pour la plupart des clients et nous pensons qu'il ne touche actuellement qu'un très petit nombre" d'entre eux, a indiqué le géant de la tech.

L'entreprise américaine note que l'incident a commencé à 06H08 GMT mardi, et était en grande partie résolu vers 12H01 GMT.

Google avait signalé plus tôt avoir subi "une panne dans la zone europe-west2-b", "en raison d'un événement électrique".

Plusieurs services Google Cloud présentaient "un taux d'erreurs élevé et des pannes réseau intermittentes dans la région europe-west2", qui correspond à Londres selon un tableau détaillant les divisions.

La banque en ligne britannique Revolut a signalé sur son site une perturbation de ses services, notamment les retraits aux distributeurs, les virements bancaires et les rechargements de cartes bancaires, ce qu'une source proche du dossier attribue aux défaillances de Google Cloud.

Un porte-parole de Revolut avait plus tôt indiqué dans une déclaration transmise à l'AFP que la fintech "travaillait à la résolution du problème depuis qu'il avait été identifié".

"Nous pouvons confirmer que l'argent et les données de tous nos clients sont en sécurité", a-t-il ajouté.

La banque Lloyds, dont certains clients rencontraient des difficultés avec leur application et services de banque en ligne, a dit à l'AFP mardi après-midi comprendre que "les problèmes de fond ont été résolus" et s'attend "à ce que l'ensemble de [leurs] services revienne bientôt à la normale".

La banque HSBC a aussi recensé des difficultés d'accès de ses clients à leurs services.

Le site qui recense les pannes numériques Downdetector a indiqué que des centaines de signalements ont été effectués concernant des problèmes affectant également le site immobilier Rightmove ou encore le service postal Royal Mail.

Dépendance aux géants du cloud

Google a indiqué qu'il publierait un rapport complet sur l'incident dans les prochains jours.

Cette panne a ravivé les inquiétudes concernant la dépendance mondiale vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs de cloud, qui offrent aux entreprises des ressources informatiques à la demande sans investissement lourd dans de coûteuses fermes de serveurs.

Seuls trois grands "hyperscalers", ces géants du domaine — Google Cloud, Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS) — disposent de l'infrastructure nécessaire pour gérer les quantités massives de données dont les entreprises ont besoin au Royaume-Uni, a déclaré à l'AFP Alan Woodward, professeur de cybersécurité à l'université de Surrey.

Ces centres de données restent selon lui "vulnérables à des défaillances locales de l'infrastructure", qui peuvent avoir des effets domino importants.

Le problème "s'intensifie avec l'essor de l'IA", la demande augmentant, ce qui signifie "que nous devenons de plus en plus dépendants de ces quelques entités gigantesques", estime le chercheur.

L'année dernière, des pannes des plateformes cloud de Microsoft et Amazon avaient ainsi perturbé des services en ligne de jeux vidéo, de commerces et de sociétés de transport.