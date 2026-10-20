Après 15 ans d’activité, le centre d’affaires messin prend un nouvel élan avec Atrium. La première rencontre est prévue le jeudi 22 octobre prochain, à partir de 8 h 30. Pour cette première édition, les professionnels sont invités à se retrouver autour d’un petit-déjeuner gratuit, organisé dans les locaux du Quartier des Entrepreneurs, rue de Sarre. Café, viennoiseries et discussions rythmeront la matinée.

Les participants pourront également rencontrer Thibault Charette et la nouvelle équipe. L’événement est ouvert aux entreprises du territoire, aux partenaires institutionnels, ainsi qu’aux locataires actuels et anciens du centre d’affaires. Avec ce rendez-vous mensuel, le Quartier des Entrepreneurs souhaite offrir aux professionnels un cadre simple pour se rencontrer, partager leurs expériences et développer leur réseau local.

Le Quartier des Entrepreneurs poursuit son évolution

Installé au 27-29 rue de Sarre, à Metz, le Quartier des Entrepreneurs accompagne les entreprises, les indépendants et les professionnels dans leurs besoins immobiliers. Il propose notamment des bureaux privatifs, des solutions de domiciliation commerciale et des services adaptés à leur activité. Son emplacement, à proximité de la rocade reliant les autoroutes A31 et A4, facilite les déplacements. Le site est également desservi par le réseau de bus Mettis.

Le lancement du « QG du Matin » s’inscrit dans une nouvelle étape pour le centre d’affaires, qui entend renforcer les échanges avec les entreprises et les acteurs économiques du territoire.











