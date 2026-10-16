Cette rencontre permettra aux dirigeants locaux de dresser un premier bilan concret et d'analyser les retours d'expérience du terrain quelques mois après l'entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique.

Le MEDEF 54 s'associe ainsi à l'administration fiscale et aux experts d'Alliances pour proposer un état des lieux de cette transition numérique obligatoire à Maxéville. Ce rendez-vous du 12 novembre matérialise l'accompagnement des TPE et PME face aux impacts administratifs majeurs de la réglementation.

Les premiers retours opérationnels des entreprises du territoire

Quelques mois après le lancement officiel, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) détaillera l'état d'avancement de la réforme fin octobre 2026, notamment sur le volet e-reporting et le suivi de la TVA. Le MEDEF 54 partagera de son côté les principales difficultés organisationnelles et les points de vigilance remontés par les chefs d'entreprise de Meurthe-et-Moselle. Cette analyse factuelle aidera les dirigeants à adapter leur gestion comptable interne.

Démonstration technique et cap sur les échéances réglementaires de 2027

La seconde partie de la matinée sera dédiée à la pratique avec une démonstration technique animée par Alliances. Les participants observeront la réception d'une facture électronique directement intégrée dans un logiciel de gestion, permettant d'identifier les bugs techniques courants. Enfin, une session de questions-réponses projettera les entrepreneurs vers les obligations réglementaires de 2027 pour sécuriser leur conformité.

Les inscriptions à ce rendez-vous économique territorial sont d'ores et déjà ouvertes auprès du secrétariat du patronat départemental.