Cet événement professionnel vise à expliciter les nouvelles obligations réglementaires en matière de cybersécurité et à guider les entreprises régionales pour transformer cette contrainte légale en un levier de compétitivité commerciale.

De nouvelles obligations de cybersécurité

Pour répondre aux enjeux de la transition numérique, le MEDEF 54 propose une session d'information le 19 novembre prochain au sein de la Maison de l’Entreprise. Ce rendez-vous ciblera la directive NIS2, un texte européen qui durcit drastiquement les exigences cyber. L'objectif est double : permettre aux chefs d'entreprise de saisir les impacts directs de cette législation et leur présenter les méthodes permettant de transformer ces contraintes en opportunités stratégiques face à la concurrence.

Comprendre le cadre légal et anticiper les risques managériaux

La directive NIS2 élargit considérablement le spectre des entités régulées. De nombreuses PME et ETI locales se retrouvent directement concernées ou indirectement impactées par les exigences de leurs grands donneurs d’ordre. Le programme de cet afterwork abordera précisément les critères d’assujettissement ainsi que les sanctions et responsabilités qui pèsent désormais sur les dirigeants en cas de non-conformité ou de faille majeure.

Sécuriser sa chaîne de valeur et valoriser la confiance commerciale

Au-delà de la stricte mise en conformité technique, l'adoption des standards NIS2 s'impose comme un argument commercial de premier plan. Les intervenants détailleront comment une posture cyber robuste permet de rassurer les partenaires, de pérenniser les relations d'affaires et de remporter de nouveaux marchés. La rencontre se clôturera par la présentation de mesures concrètes et immédiates pour amorcer sereinement cette transformation.

Face à la recrudescence des cyberattaques en Lorraine, la conformité n'est plus une option, mais le gage de la résilience économique territoriale.