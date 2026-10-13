Environ 150 demandeurs d’emploi et plus de dix recruteurs ont participé à cette journée, en présence de Marc André, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Thierry. Les participants se sont retrouvés autour d’une méthode originale : faire du sport ensemble, sans connaître leurs rôles respectifs, pour révéler des qualités qui ne figurent pas toujours sur un CV. Ce format permet de faire ressortir des qualités utiles dans le monde du travail, comme l’écoute, l’esprit d’équipe, la coopération et le respect des règles. Autant de compétences qui ne sont pas toujours faciles à mettre en avant sur un CV.

Une approche différente de l’emploi à Château-Thierry

Après les activités sportives, les participants ont partagé un déjeuner pour découvrir les entreprises et les métiers proposés. La journée s’est terminée par un job dating, l’occasion de poursuivre les discussions et d’aborder plus concrètement les possibilités de recrutement. Lancée en 2019, l’opération a déjà réuni près de 450 demandeurs d’emploi et plusieurs dizaines d’entreprises dans l’arrondissement de Château-Thierry. En privilégiant les échanges et les mises en situation, elle cherche à faciliter les rencontres professionnelles, notamment dans les métiers, où le travail collectif et l’engagement sont particulièrement importants.



