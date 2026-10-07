À Clermont, le 3 octobre, le Service départemental d’archéologie de l’Oise (SDAO)a fêté ses 20 ans, dont les actions servent à fouiller, étudier, préserver et valoriser le patrimoine archéologique du département de l'Oise, de la Préhistoire à l'époque contemporaine. Cette richesse du patrimoine permet de connaître l'histoire du territoire et mettre en lumière des découvertes participant aussi à la compréhension de l'histoire en général.



Dans ce sens, le Conseil département de l'Oise - dont dépend le SDAO – et l’État ont signé une convention pour structurer l'utilisation des découvertes archéologiques. Ainsi, cette convention vise à fixer les modalités de l’exploitation scientifique des résultats des opérations archéologiques réalisées dans l’Oise, ainsi que des intérêts communs en matière d'archéologie entre l’État et la collectivité. «L’objectif étant de développer la valorisation de son patrimoine archéologique, la réalisation d'une carte archéologique, leur investissement dans la recherche programmée et la gestion de son mobilier archéologique», explique le Conseil départemental de l'Oise.

Bilan et perspectives scientifiques

Cette convention permet ainsi de fixer un cadre partenarial avec l’État se transformant en action concrètes, dont le le but est de contribuer ensemble à la connaissance du patrimoine archéologique du département et à l’aménagement u territoire. L'État et le Conseil Départemental de l’Oise conviennent ainsi que, deux fois par an, le SDAO présentera à la DRAC un bilan scientifique et technique de ses actions ainsi que les perspectives d’activités pour les 6 à 12 mois à venir.



Ces réunions bisannuelles porteront sur les activités d’archéologie préventive et programmée, mais

aussi sur les actions de production, médiation et valorisation scientifique et culturelle qui pourraient en découler. Des réunions supplémentaires pourront également être organisées à la demande d’une des deux parties.



Ce travail commun prolonge les missions du SDAO centrées sur la recherche opérationnelle, l’assistance à maîtrise d’ouvrage des services de la collectivité, l'exploitation, la conservation et la diffusion des données scientifiques ainsi que la valorisation.



