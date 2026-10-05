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Mobilisation des lycéens : 60 personnes sont interpellées dans l'Oise

Au 2 octobre, la préfecture de l'Oise a dressé un bilan de 60 interpellations. La préfecture interdit aussi les rassemblements devant certains lycées du département. 

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Les rassemblements sont interdits aux abords de certains lycées, dont le lycée Cassini à Clermont. © Lycée Cassini

Les rassemblements sont interdits aux abords de certains lycées, dont le lycée Cassini à Clermont. © Lycée Cassini

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 5 octobre 2026

Selon le bilan provisoire établi par la préfecture de l'Oise, le vendredi 2 octobre à 15h30, les rassemblements dans l’Oise ont réuni jusqu’à 1 760 manifestants au plus fort de la journée. À ce même horaire, 730 personnes étaient encore mobilisées et deux lycées demeuraient perturbés : Pierre-d’Ailly à Compiègne et Félix-Faure à Beauvais.

Dans la journée, plusieurs incidents ont été recensés, dont huit faits de feux de poubelles, des tirs de mortiers d’artifice et des jets de projectiles. Des dégradations ont également touché du mobilier urbain, des voitures à Compiègne, un bus à Chantilly, une vitrine commerciale et des vitres du lycée Mireille-Grenet à Compiègne. Le bilan fait état de trois militaires de la gendarmerie blessés par des projectiles, d’un enseignant victime d’une agression physique à Breuil-le-Vert et de trois blessés parmi les lycéens ou étudiants, à Creil, Clermont et Compiègne. Et au total, 60 interpellations et 54 placements en garde à vue sont recensés à ce stade.

Suite à ces perturbations, la préfecture interdit les rassemblements aux abords du lycée Cassini à Clermont, du lycée Mireille-Grenet à Compiègne, du lycée Jules-Uhry à Creil et du lycée Marie-Curie à Nogent-sur-Oise.