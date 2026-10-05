Mobilisation des lycéens : 60 personnes sont interpellées dans l'Oise

Selon le bilan provisoire établi par la préfecture de l'Oise, le vendredi 2 octobre à 15h30, les rassemblements dans l’Oise ont réuni jusqu’à 1 760 manifestants au plus fort de la journée. À ce même horaire, 730 personnes étaient encore mobilisées et deux lycées demeuraient perturbés : Pierre-d’Ailly à Compiègne et Félix-Faure à Beauvais.

Dans la journée, plusieurs incidents ont été recensés, dont huit faits de feux de poubelles, des tirs de mortiers d’artifice et des jets de projectiles. Des dégradations ont également touché du mobilier urbain, des voitures à Compiègne, un bus à Chantilly, une vitrine commerciale et des vitres du lycée Mireille-Grenet à Compiègne. Le bilan fait état de trois militaires de la gendarmerie blessés par des projectiles, d’un enseignant victime d’une agression physique à Breuil-le-Vert et de trois blessés parmi les lycéens ou étudiants, à Creil, Clermont et Compiègne. Et au total, 60 interpellations et 54 placements en garde à vue sont recensés à ce stade.



Suite à ces perturbations, la préfecture interdit les rassemblements aux abords du lycée Cassini à Clermont, du lycée Mireille-Grenet à Compiègne, du lycée Jules-Uhry à Creil et du lycée Marie-Curie à Nogent-sur-Oise.