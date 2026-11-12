Institutions
Estrées-Mons (80) Estrées-Mons (80)
En bref

Davy Liger, nouveau président du centre Inrae Hauts-de-France

Ajouter à vos sources préférées Ajouter à vos sources préférées

Nommé pour quatre ans par Philippe Mauguin, le président-directeur général d’Inrae, Davy Liger succède à Julien Fosse en poste d’octobre 2022 à septembre 2026, et à Olivier Sandra qui a assuré l’intérim en octobre dernier.

Benoît Maleplate | La Gazette France

Par Benoît Maleplate

La Gazette Picardie

Publié aujourd'hui à 9h36
Davy Liger présente une expérience de plus de 20 ans dans les politiques publiques agricoles. © Inrae Hauts-de-France

Davy Liger présente une expérience de plus de 20 ans dans les politiques publiques agricoles. © Inrae Hauts-de-France

l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) est un acteur public majeur de la recherche et de l’innovation. À l'échelle nationale, il rassemble une communauté de plus de 10 000 personnes, dont 8 000 personnels permanents, avec plus de 270 unités de recherche, de service et d’expérimentation implantées dans 18 centres sur toute la France. Face à l’augmentation de la population et au défi de la sécurité alimentaire, au dérèglement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l’institut a un rôle majeur pour construire des solutions et accompagner la nécessaire accélération des transitions agricoles, alimentaires et environnementales.

Plus de 20 ans d'expérience dans les services de l’État 

Dans les Hauts-de-France, le centre Inrae siège à Estrées-Mons dans la Somme et est implanté sur trois autres sites à Villeneuve-d'Ascq (Nord), Arras (Pas-de-Calais) et Laon (Aisne). Le Centre Inrae Hauts-de-France rassemble des équipes de recherche de près de 150 personnes et un domaine expérimental de 166 hectares autour de grands enjeux scientifiques et sociétaux. Fort d'une expérience de plus de 20 ans au sein des services de l'État et des politiques publiques agricoles, le nouveau président Davy Liger a la volonté de poursuivre le développement scientifique du centre et de renforcer ses liens avec les acteurs du territoire. Ses recherches s'articulent notamment autour de trois grandes thématiques : la qualité des sols, la multi-performance des systèmes de grandes cultures pour une bioéconomie durable, ainsi que l'hygiène et l'écoconception des procédés agroalimentaires.

Répondre aux grands défis de demain

«Mon expérience des politiques publiques agricoles, de la bioéconomie et des négociations européennes constituera un atout pour renforcer les interactions entre recherche, politiques publiques et acteurs socio-économiques, confie Davy Liger. Avec les équipes de recherche de ce centre, implanté dans une grande région agricole et travaillant à des sujets d’importance stratégique, j’aspire à faire émerger des réponses aux grands défis agricoles, alimentaires et environnementaux d’aujourd’hui et de demain, et particulièrement ceux liés au changement climatique». À la tête du centre Inrae Hauts-de-France, Davy Liger aura notamment pour mission d'accompagner les équipes dans leurs projets scientifiques, de favoriser les dynamiques collectives et de consolider les partenariats avec les acteurs académiques, institutionnels, économiques et agricoles de la région.

Benoît Maleplate | La Gazette France

Benoît Maleplate

Journaliste , La Gazette Picardie

Tous ses articles →

newsletter gratuite Recevez chaque semaine le palmarès des lecteurs Recevez par email chaque samedi matin les articles plus lus de la semaine dans La Gazette Picardie Gratuite · 1 e-mail par semaine · Désinscription facile en 1 clic.