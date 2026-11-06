Cette nomination temporaire, prévue jusqu’au 31 décembre, vise à assurer la continuité économique et pédagogique de cet établissement public, qui regroupe un lycée, une exploitation, un CFA, un CFPPA et un chantier d’insertion, en attendant la désignation d'un successeur officiel.

Suite au départ de l'ancien dirigeant fin août, Elodie Morlain assume la direction par intérim du complexe agricole de Fontaine-les-Vervins jusqu'au 31 décembre. Sa mission principale consiste à maintenir la gestion quotidienne et à poursuivre les projets déjà engagés pour l'institution économique territoriale, sans lancer de nouveaux chantiers.

Une restructuration d'envergure pour l'exploitation agricole

Le principal défi de cet intérim repose sur la modernisation des structures de production. Le projet de restructuration de l’exploitation agricole du lycée franchit une étape opérationnelle importante avec la planification de constructions de bâtiments neufs et la réaffectation des locaux existants. Ce virage structurel coïncide avec une réorganisation des ressources humaines, marquée par l’arrivée récente d'un nouveau directeur d'exploitation et le renouvellement partiel des équipes salariées. Sur le plan de la transition écologique, l'établissement s'ancre dans la dynamique des Hauts-de-France en s'apprêtant à accueillir une journée régionale de restitution sur l’agriculture biologique en décembre.

Valorisation du circuit court et rayonnement international

L'ancrage économique local de l'établissement se traduit également par sa politique d'approvisionnement en circuits courts. Affichant un taux de 98 % d'élèves internes, le restaurant scolaire vient de renouveler sa distinction de deux étoiles au label régional «Je mange local». Parallèlement à cette valorisation du terroir, la direction intérimaire veille au maintien de l'ouverture internationale de l'école. La gestion des flux financiers et administratifs liés aux programmes de stages à l'étranger, notamment en Irlande via le dispositif Erasmus, reste pleinement opérationnelle.

Les décisions stratégiques de développement de l'offre de formation et les investissements à long terme dépendront désormais de la future gouvernance définitive.