La CPAM de la Somme a accueilli, le 9 octobre à Amiens, une réunion réunissant les dirigeants des organismes de l’Assurance Maladie des Hauts-de-France. Cette rencontre a été prolongée par une séance de travail sur les changements en cours au sein de l’institution. Les représentants des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et de la Carsat régionale ont examiné les moyens de mieux coordonner leurs interventions. Les échanges visaient à adapter les services aux réalités locales et à améliorer l’accompagnement des assurés, des professionnels de santé et des entreprises. Le programme a également marqué l’arrivée de Sébastien Arnaud au sein de la CPAM de l’Artois. Cette réunion s’inscrit dans une démarche visant à rapprocher les pratiques des différents organismes et à faciliter la mise en œuvre de leurs missions communes.

Quatre chantiers pour faire évoluer les pratiques

Les travaux ont permis d’identifier quatre domaines d’action. Le premier porte sur les relations avec les collectivités locales. Un dialogue plus régulier avec les élus doit aider à repérer les difficultés rencontrées par les habitants, notamment pour accéder aux soins et faire valoir leurs droits. Le deuxième concerne les services proposés aux usagers et aux employeurs. Les organismes souhaitent confronter leurs méthodes d’accueil et tester des dispositifs susceptibles de rendre les démarches plus simples. Le troisième chantier vise à mieux mobiliser les compétences disponibles dans la région, en particulier dans les domaines juridiques et de la prévention des risques professionnels. Le dernier porte sur l’organisation du travail face aux évolutions du secteur.



Ces orientations ont pour finalité d’améliorer le fonctionnement des services régionaux et leur capacité à répondre aux besoins des populations. Le partage des connaissances et la coordination entre les organismes doivent soutenir cette évolution.