Fabrice Marie-Rose prend la tête de France Travail Normandie

Ce 1er octobre, Fabrice Marie-Rose prend ses fonctions de directeur régional de France Travail Normandie. Il succède à Laurence Hurni et entend s’appuyer sur plus de 30 ans d'expérience du service public de l’emploi pour accompagner les entreprises et les demandeurs d’emploi du territoire.

Fabrice Marie-Rose a débuté sa carrière en Île-de-France en 1994 comme conseiller à l’emploi, avant de devenir directeur d’agence locale. Il a ensuite rejoint la direction générale, où il a notamment travaillé sur la stratégie de l’établissement, l’offre de services et les ressources humaines.

En 2021, il a retrouvé des fonctions de terrain en prenant la direction régionale de France Travail Guadeloupe et Îles-du-Nord. Son parcours l’amène désormais en Normandie.

Sa feuille de route s’inscrit ainsi dans les enjeux de recrutement des entreprises : anticiper les besoins en main-d’œuvre, renforcer les liens avec les entreprises, préparer les candidats et accompagner les personnes vers les métiers qui recrutent.

« La Normandie est un territoire qui a de nombreux projets et qui va avoir besoin de compétences. Notre responsabilité est de faire en sorte que ces projets bénéficient pleinement à l’emploi », souligne Fabrice Marie-Rose.