Le programme prévoit de transformer et de moderniser les infrastructures dédiées à la réadaptation. L’objectif est d’adapter les espaces de l’établissement aux évolutions des parcours de soins et aux besoins des patients. Le projet intervient alors que les établissements de santé doivent notamment prendre en compte le développement de parcours de soins plus personnalisés, le vieillissement de la population et la nécessité de favoriser l’autonomie des patients.

Une conception adaptée aux besoins de l’établissement

Dans le cadre de ce projet, Edeis Ingénierie intervient sur les aspects techniques du futur bâtiment et accompagne les équipes dans sa conception. Le groupe travaille notamment sur les questions liées aux performances du bâtiment et à son fonctionnement. Le programme prend également en compte la consommation d’énergie, l’organisation des espaces et les coûts d’exploitation. L’objectif est de concevoir des infrastructures adaptées aux activités de réadaptation et à leur évolution dans les prochaines années.

Parmi les autres projets annoncés par Edeis Ingénierie figurent notamment la réalisation du futur bâtiment de la Commission européenne au Luxembourg, l’extension d’un site de Safran à Fougères, la modernisation de l’hôpital de Guérande, la transformation du siège de BrestPort ou encore la construction d’un site industriel à Onnaing.



