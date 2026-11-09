Nommée par décret présidentiel du 13 octobre 2026, elle succède à Alice Mallick à la tête de l'arrondissement. Architecte et urbaniste en chef de l'État, elle dispose d'une expérience dans l'administration territoriale et la gestion des politiques publiques.

Sa prise de fonctions intervient dans un arrondissement qui compte près de 82 000 habitants et dispose d'un tissu économique composé de 2 525 établissements employeurs fin 2024. L'industrie, le commerce, les transports, les services et l'agriculture participent à l'activité économique locale. La coordination des services de l'État et l'accompagnement des collectivités constituent ainsi des enjeux importants pour le développement de ce territoire.

Un parcours entre urbanisme et administration territoriale

Avant sa nomination en Meuse, Saadia Tamelikecht occupait les fonctions de directrice de cabinet du préfet du Doubs, à Besançon. Elle avait ensuite rejoint, en mars 2025, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Son parcours associe ainsi des compétences en urbanisme et aménagement du territoire à une expérience de l'administration préfectorale et de la gestion des crises.

Sa nomination, prononcée le 13 octobre 2026 pour une durée initiale de trois ans, marque le début de ses nouvelles fonctions à la tête de la sous-préfecture de Verdun. Elle y représentera l'État à l'échelle de l'arrondissement, sous l'autorité du préfet de la Meuse.

L'accompagnement des collectivités au cœur des missions de la sous-préfecture

Au-delà de ses missions administratives et de sécurité, la sous-préfecture intervient dans l'accompagnement des collectivités territoriales. Elle leur apporte notamment un appui dans leurs démarches administratives, le contrôle de la légalité des actes et le montage de projets nécessitant une coordination avec les services de l'État. Elle contribue également à la mobilisation des acteurs locaux autour des opérations de développement territorial.

Ces missions concernent directement les projets d'investissement publics, les opérations d'aménagement et les équipements de proximité. Dans l'arrondissement de Verdun, où 75,6% des établissements employeurs comptent entre un et neuf salariés, le maintien des services et l'accompagnement des initiatives locales constituent des enjeux importants pour l'activité économique et l'équilibre territorial.