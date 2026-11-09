Plongé dans un scandale d'espionnage chinois présumé, à travers une liaison extraconjugale, Jensen Huang est devenu avec l'explosion de l'intelligence artificielle (IA) l'un des patrons les plus puissants et visibles au monde.

A la tête du géant des semi-conducteurs Nvidia, ce charismatique sexagénaire américano-taïwanais à la chevelure poivre et sel attire les foules depuis trois ans à chacune de ses apparitions, jusqu'à remplir des salles de plus de 10.000 personnes.

Jensen Huang doit sa célébrité au succès des puces conçues par Nvidia, appelées cartes graphiques ou GPU (Graphics Processing Unit), clés du développement de l'IA générative.

L'appétit insatiable du secteur pour ces GPU, vendus plusieurs dizaines de milliers de dollars pièce, a catapulté l'entreprise californienne à près de 4.500 milliards de dollars de valorisation boursière.

Sa fortune personnelle, liée aux 4 % environ qu'il détient au capital, est évaluée par Forbes à quelque 160 milliards de dollars, après avoir flirté autour des 200 milliards cette année au gré des fluctuations du marché.

Né à Taipei en 1963, Jensen Huang incarne une success story à l'américaine, envoyé à 9 ans avec son frère dans un internat du Kentucky (centre-est).

Plus jeune élève de l'établissement, ne parlant pas anglais, Jensen Huang a été harcelé et contraint par l'institution à nettoyer les toilettes, un passage de deux ans qui l'a transformé.

"On travaillait vraiment beaucoup et les autres enfants étaient très durs", a-t-il raconté à la radio publique NPR. Mais "le bilan, c'est que j'ai adoré le temps que j'ai passé là-bas".

Être au top

De retour auprès de ses parents établis dans l'Oregon (nord-ouest), il sort diplômé de l'université à 20 ans et rejoint AMD, puis LSI Logic, entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs, pour concevoir des puces, sa passion.

En 1993, il fonde Nvidia pour "résoudre des problèmes inaccessibles aux ordinateurs normaux", avec des semi-conducteurs assez puissants pour gérer la 3D.

L'entreprise crée le premier GPU en 1999 et va accompagner le raz-de-marée des centres de données, de l'informatique à distance (cloud), puis de l'IA générative.

"C'est la personne la plus motivée que j'ai vue de ma vie", raconte un ancien employé de Nvidia sous couvert d'anonymat. "Vous voulez lui faire plaisir et vous avez honte si vous n'avez pas fait de votre mieux."

La même source décrit un individu toutefois "très paradoxal", protecteur de ses salariés et toujours à l'écoute mais capable aussi, dans le cercle des cadres dirigeants de Nvidia, de "tailler quelqu'un en pièces" en cas d'erreur ou de mauvais choix.

Toujours vêtu d'un tee-shirt noir et d'un blouson de cuir, Jensen Huang fait figure d'atypique parmi les pontes de la tech.

Son tatouage du logo de Nvidia, son goût pour les voitures de sport ou certaines de ses prises de position publiques l'éloignent des discrets comme Sundar Pichai (Google) ou Satya Nadella (Microsoft).

Jensen Huang s'est longtemps gardé du moindre alignement politique. Contrairement à Elon Musk ou Mark Zuckerberg, il était absent de la cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier 2025.

Mais il s'est rapproché depuis du président républicain, dont il est devenu un conseiller informel en matière d'IA, et l'a même accompagné à bord d'Air Force One lors de sa visite en Chine au printemps dernier.

Cette proximité nouvelle nourrit la préoccupation des services de renseignement américains, inquiets, selon le New York Times, de la relation étroite du patron de Nvidia avec Alice Huang.

Sans lien de parenté avec Jensen Huang, cette femme est soupçonnée d'être une agente de Pékin et d'avoir détourné, via son entreprise basée à Singapour, des puces d'IA avancée de Nvidia.

Des images de la chaîne de télévision taïwanaise CTI les montrent ensemble lors d'un dîner en marge du salon Computex de Taïpei en mai 2025.

On peut voir, visiblement proches, le patron de Nvidia et Alice Huang, vêtue d'une robe rose, devisant avec les autres convives puis quittant la soirée à bord d'une même voiture.