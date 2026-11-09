Un chiffre d’affaires de 181,8 millions d’euros, soit une progression de + 5,6% sur les neuf premiers mois de l’année !

Le groupe Equasens, spécialisé dans les solutions numériques en santé, vient de publier ses derniers résultats, plutôt positifs.

«Sur les neuf premiers mois de l’année, le Groupe affiche une bonne performance. Les Divisions Pharmagest et Axigate poursuivent leur progression, portées notamment par la solide dynamique en Italie ainsi que par la croissance organique soutenue de la filière Hôpital. Dans un environnement plus exigeant pour les Divisions E-Connect et Medical Solutions, de nouvelles offres ont été lancées afin de soutenir un retour à la croissance. Plus largement, l’intelligence artificielle constitue un axe majeur de notre feuille de route, aussi bien dans nos solutions qu’au travers de partenariats ciblés. Avec la montée en puissance du Ségur Vague 2 au quatrième trimestre, nous restons pleinement mobilisés pour renforcer notre dynamique commerciale d’ici la fin d’année et préparer les relais de croissance de 2027», assure Denis Supplison, le directeur général d’Equasens.

Côtés perspectifs, le groupe assure poursuivre, «à un rythme soutenu», l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de ses logiciels métiers et ses investissements en R&D dans le domaine de l’IA agentique. «L’objectif est d’automatiser des processus complexes afin d’optimiser la productivité des professionnels de santé utilisateurs des solutions».

En interne, les équipes de développement ont intégré des agents IA à leurs processus «afin d’accroître la productivité, la qualité des tests ainsi que la sécurité des solutions».

Eqwo, nouvelle solution

Le groupe poursuit également l’enrichissement de son offre de services numériques. Le 19 novembre, il lancera officiellement sa nouvelle solution numérique.

Nom de code : Eqwo. «Cette solution va permettre aux professionnels de santé de garder la maîtrise de leur agenda tout en facilitant la prise de rendez-vous et le suivi de leurs patients», assure le groupe.

L’ambition de cette nouvelle application se veut plus large que celle de «fluidifier les échanges entre professionnels de santé et patients, favoriser la continuité des soins et développer un environnement numérique, intégré et sécurisé».