L’Elispace de Beauvais accueillera, le jeudi 15 octobre 2026, le Forum des métiers du service public. Programmé de 9h30 à 16h, l’évènement est dédié aux étudiants, aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes en reconversion professionnelle.

Porté par la Préfecture de l’Oise, le forum est une occasion de découvrir les différents métiers du service public et de mieux connaître les possibilités de recrutement dans les administrations et les organismes de l’État.

Des métiers et des parcours variés

Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels des métiers de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs publics, mais aussi rencontrer les services qui œuvrent au service des citoyens. Ils pourront également obtenir des informations sur les concours, les formations et les recrutements.

Les métiers du service public concernent des domaines variés, notamment la sécurité, la justice, l’éducation, la santé, la solidarité, la gestion de crise, l’accès aux droits et la transition écologique. Ces secteurs offrent des débouchés variés, accessibles par différents parcours professionnels.

Rappelons que l’édition précédente avait réuni 1 250 visiteurs et 38 structures. Elle avait également donné lieu au dépôt de 1 150 CV.