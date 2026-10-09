Les amateurs de vin sont attendus les 24 et 25 octobre à Auxey-Duresses, pour un week-end consacré à la découverte de l’appellation Village et ses Premiers Crus. Dans le cadre de la 30e édition de « Coup d’Œil, Coup de Cœur », les caves situées à Auxey-Duresses et à Melin seront ouvertes au public de 10h à 18h. Une navette gratuite permettra de circuler entre les deux villages.

Un rendez-vous autour des vins d’Auxey-Duresses

L’accueil des visiteurs sera assuré sur la place de l’Église à Auxey par les élèves de la Maison familiale de Grandchamp. Un verre vendu à 8 euros permettra de participer aux dégustations dans les caves identifiées par le logo de la manifestation.

L’événement sera une occasion de goûter les vins de l’appellation Village ainsi que ses Premiers Crus. Quinze domaines et vignerons figurent parmi les participants, dont le Domaine Battault Thomas, le Château de Melin, les domaines Creusefond Alain et Vincent, Cabaret, Diconne, Lafouge, Michel Prunier et Fille, Prunier Laurent et Romain, Labry, Henri Latour et Fils, Piguet-Chouet & Fils, Stéphane Piguet, Piguet-Girardin, Prunier-Damy et Roy Simon et Alexis.

La tonnellerie Billon réalisera une démonstration de tonnellerie et des expositions artisanales seront proposées. Les visiteurs pourront également découvrir les arômes des vins grâce au parcours olfactif proposé pendant la manifestation. Des exposants de bouche seront également présents chez certains vignerons.

Pour cette 30e édition, 30 magnums sont à gagner. Pour participer, les visiteurs devront remplir leur bulletin en achetant leur verre de dégustation.



