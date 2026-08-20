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Dossier

Hello Lille Destination : l'office de tourisme change de braquet

Créé en avril 2025, Hello Lille Destination a profondément transformé l'approche du tourisme dans la Métropole européenne de Lille (MEL). Un an après sa naissance, l'établissement revendique une manière de promouvoir le territoire plus expérientielle, plus proche des visiteurs, tout en étant tournée vers l'écosystème économique. Son directeur, Romain Roguet, détaille cette stratégie.


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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026
<p>Romain Roguet, directeur d'Hello Lille Destination, résume : «<em>Notre mission a été de fédérer l’ensemble du territoire autour d’un récit touristique commun et de promouvoir les 95 communes de la métropole</em>». Et en effet, là où les anciens offices de tourisme fonctionnaient de manière locale, Hello Lille Destination (à ne pas confondre avec Hello Lille, l’agence d’attractivité de la MEL, ndlr), les fédère désormais, pour une force de frappe globale. L’établissement s’appuie sur six antennes physiques – Lille Beffroi et Lille Rihour, Villeneuve-d’Ascq, Roubaix, Tourcoing et Armentières.

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