Hello Lille Destination : l'office de tourisme change de braquet

Dossier

Créé en avril 2025, Hello Lille Destination a profondément transformé l'approche du tourisme dans la Métropole européenne de Lille (MEL). Un an après sa naissance, l'établissement revendique une manière de promouvoir le territoire plus expérientielle, plus proche des visiteurs, tout en étant tournée vers l'écosystème économique. Son directeur, Romain Roguet, détaille cette stratégie.



