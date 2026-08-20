Hello Lille Destination : l'office de tourisme change de braquet

Tourisme
La braderie de Lille, l’identité de toute une région
20/08/2026 Nadia Daki
Lille (59)
Créé en avril 2025, Hello Lille Destination a profondément transformé l'approche du tourisme dans la Métropole européenne de Lille (MEL). Un an après sa naissance, l'établissement revendique une manière de promouvoir le territoire plus expérientielle, plus proche des visiteurs, tout en étant tournée vers l'écosystème économique. Son directeur, Romain Roguet, détaille cette stratégie.
Le LaM, à Villeneuve d'Ascq. © LaM
La Brasserie Motte-Cordonnier, à Armentières. © Lena Heleta
Le parc Vauban, à Lille. © Lena Heleta
La place du théâtre, à Lille. © Lena Heleta
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Tourisme
20/08/2026 S.M
Metz (57)
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