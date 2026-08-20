L'OMR veut «s’évènementialiser» pour continuer à grandir

Sport
Retour de l’Urban trail le 26 septembre à Tergnier
19/08/2026 Graziella Basile
Tergnier (02)
Jérôme Lestir est, depuis le mois d’avril, directeur général de l’Olympique Marcquois Rugby Lille Métropole, seul club de rugby de haut niveau de la région. Il a pour objectif de faire de l’OMR le plus grand club de rugby de la région, sur le terrain et en coulisses.
Jérôme Lestir, directeur général de l’Olympique Marcquois Rugby Lille Métropole. ©Léna Heleta
Le club joue au Stadium de Villeneuve d'Ascq. ©Léna Heleta
©OMR
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