Sport
Villeneuve-d'Ascq (59) Villeneuve-d'Ascq (59)
Décryptage

L'OMR veut «s’évènementialiser» pour continuer à grandir

Jérôme Lestir est, depuis le mois d’avril, directeur général de l’Olympique Marcquois Rugby Lille Métropole, seul club de rugby de haut niveau de la région. Il a pour objectif de faire de l’OMR le plus grand club de rugby de la région, sur le terrain et en coulisses.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026
<p>Dans l’imaginaire collectif, le rugby se joue avec un accent du Sud-Ouest. Et lorsque l’on regarde la carte des clubs de rugby en France proposée par la Fédération Française de Rugby, c’est un peu le cas. Sur les 2 001 clubs recensés par la fédération, près de 600 sont concentrés dans un triangle Pays Basque - Bordeaux - Perpignan, qui passe par Toulouse. Et ce, sans compter le centre du pays et le Sud Est, des régions bien fournies. Le reste&nbsp;? Rien ou si peu. À l’exception de la région parisienne, le nord de la France n’est pas une terre importante de l’Ovalie.&nbsp;</p><p>Mais cela d.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte