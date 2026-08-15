Le Grand Prix de Picardie recouru à Péronne pour son centenaire

Gauthier Gillmann, président de l’Association historique a pris la décision avec son équipe de concrétiser son ambitieux projet : célébrer le centenaire du Grand Prix de Picardie, visant à faire revivre l’épreuve disputée entre 1926 et 1939. Les grandes marques européennes telles Bugatti, Maserati, Alfa Romeo, y participaient sur un circuit routier de dix kilomètres autour de Péronne. Elles traversaient Mons, Brie et Mesnil-Bruntel.

Le président veut mettre en lumière les difficultés pour fermer un circuit : «Il faut sécuriser les carrefours, installer des déviations, installer des dispositifs de sécurité pour accueillir des milliers de spectateurs et des dizaines de véhicules anciens. Cela nécessite une coordination importante. On a multiplié les réunions avec les élus, la préfecture, la gendarmerie… Ce sera un grand moment».

Un budget de 25 000 euros

Le budget constitué par les collectivités et des partenaires privés couvre la sécurité, les assurances, la logistique et les animations. Le samedi 5 septembre, aura lieu l’arrivée des véhicules à Péronne et les contrôles techniques. Une balade de 70 kilomètres est prévue sur une large partie du territoire de 14h à 17h30. Le dimanche 6 sera le jour le plus important. Dès 6 heures, le circuit sera sécurisé. Les véhicules seront visibles sur plusieurs points du parcours. Le monument Bouriat-Trintignant, situé à Estrées-Mons, et la commune de Mesnil-Bruntel accueilleront les stands et les animations.

Près de 100 véhicules de collection

Une cinquantaine de collectionneurs de voitures des années 1920 sont déjà engagés. Un collectionneur britannique doit rejoindre Péronne au volant d’un véhicule de 1908. Des modèles plus récents seront aussi présents. Des voitures seront exposées sur la place de l’hôtel de ville, le samedi à partir de 17h30. 80 à 100 véhicules sont attendus.